ضياء رشوان: جهود مصرية مكثفة لتمديد الهدنة في غزة يومين إضافيين

أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن اتفاق الهدنة شمل إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين مقابل 30 أسيرا فلسطينيا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات:" اليوم سيتم إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين مقابل 30 أسيرا فلسطينيا".

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات:" الجهود المصرية متواصلة للإفراج عن فئات أخرى من المحتجزين والأسرى في قطاع غزة".

وأكمل رئيس الهيئة العامة للاستعلامات:" جهود مصرية مكثفة بالتنسيق مع الشركاء لتمديد الهدنة في غزة يومين إضافيين.