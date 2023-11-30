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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضياء رشوان: جهود مصرية مكثفة لتمديد الهدنة في غزة يومين إضافيين

ضياء رشوان
ضياء رشوان

أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن اتفاق الهدنة شمل إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين مقابل 30 أسيرا فلسطينيا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

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وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات:"  اليوم سيتم  إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين مقابل 30 أسيرا فلسطينيا".

 

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات:" الجهود المصرية متواصلة للإفراج عن فئات أخرى من المحتجزين والأسرى في قطاع غزة".

 

وأكمل رئيس الهيئة العامة للاستعلامات:" جهود مصرية مكثفة بالتنسيق مع الشركاء لتمديد الهدنة في غزة يومين إضافيين.

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