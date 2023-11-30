تحرك الوفد الأمني المصري لاستلام المحتجزين الإسرائيليين من الصليب الأحمر بغزة

أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، بتحرك الوفد الأمني المصري من معبر رفح لاستلام المحتجزين الإسرائيليين من الصليب الأحمر بقطاع غزة.

ومن جانبه أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن اتفاق الهدنة شمل إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين مقابل 30 أسيرا فلسطينيا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات:" اليوم سيتم إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين مقابل 30 أسيرا فلسطينيا".

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات:" الجهود المصرية متواصلة للإفراج عن فئات أخرى من المحتجزين والأسرى في قطاع غزة".