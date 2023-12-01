برباعية نظيفة.. صلاح يقود ليفربول للتأهل بالدوري الأوروبي

اكتسح فريق ليفربول الانجليزي فريق لاسيك النمساوي برباعية نظيفة ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي ليتأهل علي الفور للدور المقبل.

شهدت النصف الساعة الأولى من مباراة ليفربول ولاسك لينز النمساوي تفوق الريدز بثنائية نظيفة.

نجح لويس دياز في تسجيل أول الاهداف برأسية متقنة في الدقيقة الـ 12 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 15 نجح كودي جاكبو في مضاعفة النتيجة بعد تسجيل هدف من صناعة الدولي المصري محمد صلاح بعدما توغل لمنطقة جزاء الفريق النمساوي ممررا الكرة لـ كودي جاكبو الذي سجل بسهولة.

وفي الدقيقة 53 حصل ليفربول على ركلة جزاء عقب عرقلة الحارس لجاكبو.

وحول صلاح ركلة الجزاء بنجاح ليعلن عن الهدف الثالث للريدز، قبل أن يخرج في الدقيقة 57 من عمر المباراة ليحل بدلا منه كورتيس جونز.

ليفربول واصل فرض ضغط قوي، وفي إطار هذا الأداء المميز، نجح جاكبو في تسجيل هدفه الثاني والهدف الرابع للفريق. جاءت اللحظة المميزة عندما سدد جاكبو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

بفضل هذه النتائج، يتصدر ليفربول مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، مما يضمن له تجنب خوض مرحلة الملحق والمواجهة مع الفرق الهابطة من دوري أبطال أوروبا.

تحتل تولوز المركز الثاني في المجموعة برصيد ثماني نقاط، وفي المركز الثالث يأتي سانت جيلواز بخمس نقاط، بينما يحتل لاسك المركز الرابع بثلاث نقاط.

بهذا التألق، يستعرض ليفربول قوته في المسابقة الأوروبية ويسعى لتحقيق تقدم إيجابي نحو المراحل النهائية.