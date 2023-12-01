10 فوائد لتناول عين الجمل يوميا

عين الجمل أو ما يطلق عليه البعض الجوز من المكسرات التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية، إن دمج هذه المكسرات الغنية بالمغذيات في نظامك الغذائي يمكن أن يساهم في الصحة العامة.

فيما يلي 10 فوائد صحية لـ عين الجمل:

- يحافظ على صحة القلب

عين الجمل غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية، وخاصة حمض ألفا لينولينيك (ALA)، وترتبط هذه الأحماض الدهنية بفوائد القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك تقليل الالتهاب وتحسين مستويات الكوليسترول، قد يساهم استهلاك الجوز كجزء من نظام غذائي صحي للقلب في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

-عين الجمل له تأثيرات تعزز الدماغ

الأحماض الدهنية أوميغا 3 الموجودة في عين الجمل معروفة بتأثيرها الإيجابي على الوظيفة الإدراكية، قد تدعم صحة الدماغ وتساعد في تقليل خطر التدهور المعرفي المرتبط بالعمر، تشير بعض الدراسات إلى أن الاستهلاك المنتظم للجوز قد يرتبط بتحسين الذاكرة والتركيز.

-غني بمضادات الأكسدة

الجوز غني بمضادات الأكسدة، بما في ذلك البوليفينول وفيتامين E. تساعد مضادات الأكسدة هذه على مكافحة الإجهاد التأكسدي في الجسم، وحماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، يرتبط النظام الغذائي الغني بمضادات الأكسدة بفوائد صحية مختلفة، بما في ذلك تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

- يساعد في إدارة الوزن​

على الرغم من كونه غنيًا بالطاقة، إلا أن الجوز قد يساعد في إدارة الوزن، يساعد مزيج البروتين والألياف والدهون الصحية على تعزيز الشعور بالامتلاء، مما قد يقلل من السعرات الحرارية الإجمالية، إن إدراج الجوز في نظام غذائي متوازن قد يساهم في التحكم في الوزن.

- مضاد للالتهابات

ويرتبط الالتهاب المزمن بحالات صحية مختلفة، بما في ذلك أمراض القلب وبعض أنواع السرطان. يحتوي الجوز على مركبات ذات خصائص مضادة للالتهابات، مثل البوليفينول وأحماض أوميغا 3 الدهنية، الاستهلاك المنتظم قد يساعد في تخفيف الالتهاب في الجسم.

-تساعد في الوقاية من السرطان​

تشير بعض الدراسات إلى أن المركبات الموجودة في الجوز، بما في ذلك البوليفينول وأحماض أوميجا 3 الدهنية، قد يكون لها خصائص مضادة للسرطان، في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث، فإن دمج الجوز في نظام غذائي وقائي من السرطان غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة قد يكون مفيدًا.

-يحافظ على نسبة السكر في الدم

وارتبط الجوز بتحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم، قد تساهم الألياف والدهون الصحية ومضادات الأكسدة الموجودة في الجوز في تحسين حساسية الأنسولين، قد يكون إدراج الجوز في نظام غذائي متوازن استراتيجية مفيدة للأفراد المصابين بداء السكري من النوع الثاني أو المعرضين لخطر الإصابة به.

- صحة العظام

يحتوي الجوز على معادن أساسية، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، والتي تعتبر مهمة لصحة العظام، على الرغم من أنها ليست مصدرًا رئيسيًا لهذه المعادن، إلا أن دمج الجوز في نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية الداعمة للعظام يمكن أن يساهم في صحة العظام بشكل عام.

-يغذون البشرة​

مضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الجوز قد تفيد الجلد أيضًا، تساعد هذه العناصر الغذائية على مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهابات، مما يساهم في الحصول على بشرة صحية ومشرقة، قد يلعب محتوى فيتامين E الموجود في الجوز أيضًا دورًا في الحفاظ على صحة الجلد.

المصدر: timesofindia.