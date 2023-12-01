الإنتخابات الرئاسية 2024.. المصريون في عمان يتوافدون على اللجان

شهدت اللجان الفرعية بسلطنة عمان توافدا كبيرا من قبل المصريين للادلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية 2024.

وتستقبل اللجان الفرعية للمصريين في سلطنة عمان من التاسعة صباحا الى التاسعة مساءا بالتوقيت المحلي على مدي ثلاثة أيام.

تسهيلات على المصريين بسلطنة عمان

وقام سفير مصر بسلطنة عمان ورئيس اللجنة الإنتخابية بالتعاون مع أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية من داخل المقر الانتخابي بالإشراف والتأكيد على وجود كافة التسهيلات أمام الناخبين؛ للإدلاء بأصواتهم في العملية الإنتخابية في اول يوما من أعمال التصويت.