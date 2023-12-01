شباب المصريين بالخارج: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة التصويت بالانتخابات الرئاسية

قال الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن أبناء الجالية المصرية في مختلف دول العالم ، سيقدمون مشهد حضاري يليق بعظمة الدولة المصرية.

وأكد "حسين " في بيان صحفي اليوم الجمعة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية واخري بجميع الدول المتواجد بها أعضاء الاتحاد ، لمتابعة عمليات التصويت ، وتقديم التيسيرات اللازمة ,لأبناء الجالية وذلك الإقبال بكثافة علي عملية التصويت .

واوضح أنه منذ الساعات الأولي لبدء عملية التصويت بالخارج وهناك متابعة مستمرة ، من قبل أعضاء الاتحاد الذي ينتشرون في مختلف دول العالم لحث أبناء الجاليات علي المشاركة في الانتخابات.

ودعا رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ، أبناء الجاليات المصرية للمشاركة في إظهار هذا الاستحقاق الدستوري بما يليق بالدوله المصرية.