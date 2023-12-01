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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شباب المصريين بالخارج: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة التصويت بالانتخابات الرئاسية

اتحاد شباب المصريين
اتحاد شباب المصريين بالخارج

قال الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن أبناء الجالية المصرية في مختلف دول العالم ، سيقدمون مشهد حضاري يليق بعظمة الدولة المصرية.

وأكد "حسين "  في بيان صحفي اليوم الجمعة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية واخري بجميع الدول المتواجد بها أعضاء الاتحاد ، لمتابعة عمليات التصويت ، وتقديم التيسيرات اللازمة ,لأبناء الجالية وذلك الإقبال بكثافة علي عملية التصويت .

واوضح أنه منذ الساعات الأولي لبدء عملية التصويت بالخارج وهناك متابعة مستمرة ، من قبل أعضاء الاتحاد الذي ينتشرون في مختلف دول العالم لحث أبناء الجاليات علي المشاركة في الانتخابات.

ودعا رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ، أبناء الجاليات المصرية للمشاركة في إظهار هذا الاستحقاق الدستوري بما يليق بالدوله المصرية.

المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية السيسي المرشح عبدالفتاح السيسي محمود حسين

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