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الإشراف العام
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منوعات

ليست فوتوشوب.. درب التبانة يضيء "وادي القمر" في صورة سحرية

صدى البلد

تلألأت نجوم مجرة درب التبانة في سماء الليل فوق وادي لا لونا بصحراء تشيلي في تشيلي، وفقًا لصورة جديدة التقطها المرصد الجنوبي الأوروبي (ESO). 

وتعتبر مجرة درب التبانة ووادي لا لونا المذهل، الذي يعني "وادي القمر"، من المعالم المشهورة في صحراء أتاكاما التشيلية، ويتميز الوادي بتضاريسه الشبيهة بالقمر وتشكيلاته الصخرية الفريدة التي تعطيه طابعًا غامضًا في هذه المنطقة النائية.

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ووفقا لموقع “سبيس” صرح مسؤولو ESO في بيان بأن التشكيلات الجيولوجية الغريبة التي تبرز من أرض الصحراء تشبه قبعات السحرة القديمة، وتتراقص بتعرجاتها وتشابكاتها، بينما تزخر السماء فوقها بآلاف النجوم وتنوع مدهش من الألوان.

وتعد منطقة وادي لا لونا مثالية لمشاهدة النجوم بسبب ارتفاعها وجفاف الهواء وبُعدها عن التجمعات السكانية وتلوث الضوء، وساعد مناخ المنطقة أيضًا في المراقبات الفلكية، حيث يمتص البخار المائي في الغلاف الجوي للأرض الضوء غير المرئي الذي يجمعه التلسكوب الإذاعي.

وقد صرح مسؤولو ESO أن اسم الوادي مشتق من التشكيلات الشبيهة بالقمر الموجودة على أسرة الملح المجففة في الوادي، التي تعرضت للتآكل على مر العصور بفعل العوامل الطبيعية، وتظهر بشكلٍ أكثر غرابة من عالمنا.

التجمعات السكانية التلسكوب الجيولوجي

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