من “هربيك” إلى “قبلت اعتذارك”| القصة الكاملة لصلح عمرو أديب ومحمد رمضان.. وتدخل سعودي حل الأزمة

تصالح عمرو أديب ومحمد رمضان.. نشبت عدد من الخلافات بين الفنان محمد رمضان والإعلامي عمرو أديب في الفترة الماضية، ووصلت تلك الخلافات إلي ساحات المحاكم، ليتم الإعلان عن الصلح بين محمد رمضان وعمرو أديب.

وأعلن الإعلامي عمرو أديب، عن إتمام الصلح بينه وبين الفنان محمد رمضان، وذلك بتدخل من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، وذلك خلال مكالمة هاتفيه بين كل من الإعلامي عمرو أديب والفنان محمد رمضان.

تصالح عمرو أديب ومحمد رمضان

وأعلن الإعلامي عمرو أديب، عن تصالحه مع الفنان محمد رمضان، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة "إكس".

وكتب عمرو أديب: "اتصل بى اليوم الفنان محمد رمضان وابدى اعتذاره لى عن ما بدر منه تجاهى الشهور الماضية وقد قبلت الاعتذار وعفى الله عما سلف. شكرا لوساطة المستشار تركى ال الشيخ دائما تسعى للخير والمحبة".