عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

من “هربيك” إلى “قبلت اعتذارك”| القصة الكاملة لصلح عمرو أديب ومحمد رمضان.. وتدخل سعودي حل الأزمة

عمرو أديب ومحمد رمضان
عمرو أديب ومحمد رمضان

تصالح عمرو أديب ومحمد رمضان.. نشبت عدد من الخلافات بين الفنان محمد رمضان والإعلامي عمرو أديب في الفترة الماضية، ووصلت تلك الخلافات إلي ساحات المحاكم، ليتم الإعلان عن الصلح بين محمد رمضان وعمرو أديب.

txt

بصورة مفاجئة.. محمد رمضان يعتذر لـ عمرو أديب والأخير يرد

txt

بوساطة تركي آل الشيخ.. محمد رمضان يعتذر لـ عمرو أديب

وأعلن الإعلامي عمرو أديب، عن إتمام الصلح بينه وبين الفنان محمد رمضان، وذلك بتدخل من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، وذلك خلال مكالمة هاتفيه بين كل من الإعلامي عمرو أديب والفنان محمد رمضان.

تصالح عمرو أديب ومحمد رمضان

وأعلن الإعلامي عمرو أديب، عن تصالحه مع الفنان محمد رمضان، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة "إكس".

وكتب عمرو أديب: "اتصل بى اليوم الفنان محمد رمضان وابدى اعتذاره لى عن ما بدر منه تجاهى الشهور الماضية وقد قبلت الاعتذار وعفى الله عما سلف. شكرا لوساطة المستشار تركى ال الشيخ  دائما تسعى للخير والمحبة".

عمرو أديب محمد رمضان رمضان تصالح عمرو أديب ومحمد رمضان الفنان محمد رمضان الإعلامي عمرو أديب تركي آل الشيخ السعودية الجنسية السعودية نمبر وان ترك آل الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنها رسميا| أزمة الدولار إلى زوال .. صدمة السوق السوداء وهذا سعره الآن

إصابة مزمنة.. نجم الأهلي السابق يثير قلق جماهير الأحمر على إمام عاشور

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

أزمة السكر تودع المصريين والكيلو بـ 24 جنيهًا.. مفاجأة قوية خلال أيام

تنبيه عاجل من الأرصاد للمواطنين حتى نهاية الأسبوع بشأن الأمطار.. فيديو

محدش يجرؤ | منشور صادم من عبد الملك يخص الزمالك

الحكومة تحدد موعد انتهاء أزمة السكر رسميًا.. إجراءات عاجلة لضبط الأسعار

من “هربيك” إلى “قبلت اعتذارك”| القصة الكاملة لصلح عمرو أديب ومحمد رمضان.. وتدخل سعودي حل الأزمة

موضوعات متعلقة

شقق إيجار وتمليك| تفاصيل طرح الحكومة 61 ألف وحدة سكنية وأخرى بـ 1200 جنيه في الشهر

لا تعويم لـ الجنيه بعد الانتخابات| شرط وحيد لتحرير سعر الصرف.. مسئول كبير يكشف التفاصيل

تحذير من هذه الخاصية| تحديث آيفون الجديد يثير أزمة عالمية.. و"أبل" ترد

عندي مصايب ومشاكل في شخصيتي| أحمد فهمي يكشف المتسبب في انفصاله عن هنا الزاهد: “بتجوز عشان أجرب”

تدخين وعناد وحساسية مفرطة| يوسف الشريف وإنجي علاء يكشفان عن خلافاتهما قبل الطلاق.. كواليس وتفاصيل

تقليعة جديدة للهروب من المقاطعة| حكاية بديل “سبيرو سباتس” بالأسواق.. ورواد: “إحنا ضربنا المضروب”

"أشعر أني في بلدي ووطني"| تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية.. ماذا قال؟

اشتري بأقل مصنعية| فرصة لاقتناء الذهب بأفضل الأسعار.. متاح في هذه الأماكن

ترشيحاتنا

المصري يزيح الزمالك للمركز السابع | اِعرف ترتيب الدوري

لحظة عودة شاحنات المساعدات من غزة إلى معبر رفح بعد إفراغ حمولتها.. فيديو

الشاحنات تعود من غزة لمعبر رفح بعد إفراغ المساعدات والإسعاف تنتظر المصابين

بهتافات "تحيا مصر".. الجالية المصرية بالسعودية تشارك في الانتخابات الرئاسية.. فيديو

الانتخابات الرئاسية.. مصر تنتصر في معركة التطور والتنمية| وأبناء الجاليات يسطّرون ملحمة

تواصل توافد المصريين في النمسا والبرازيل وجنوب أفريقيا على لجان الاقتراع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم غير متوقع.. سعر فستان نادين نسيب نجيم في دبي يثير الجدل

أغلبها في الساقين.. أعراض تحذيرية واضحة تدل على ارتفاع الكوليسترول بالدم

10 فوائد لتناول عين الجمل يوميا

الحكومة تعلنها رسميا| أزمة الدولار إلى زوال .. صدمة السوق السوداء وهذا سعره الآن

فيديو

بصورة مفاجئة.. محمد رمضان يعتذر لـ عمرو أديب والأخير يرد

جد الطفلة الشهيدة ريم «روح الروح» يعثر على ألعابها وسط الركام.. شاهد

هجوم غير مسبوق.. إسرائيل على علم بهجوم حماس منذ أكثر من عام

اللي هيحاسبني ربنا.. هجوم شديد على مروة عبد المنعم بسبب ابنتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ