قرب حدود لبنان .. صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة

أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا بأن صافرات الإنذار تدوي في كريات شمونة قرب الحدود مع لبنان.

كما تم إطلاق صاروخ كورنيت باتجاه هدف في مستوطنة المنارة بالجليل.

فيما ذكر حزب الله اللبناني في بيان سابق له؛ قصفه تجمعا لجنود العدو في محيط موقع ‏جل العلام بالأسلحة المناسبة وذلك دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة.



ومن جانبها؛ دكت كتائب القسام تجمعات قوات العدو شمال وجنوب مدينة غزة بعشرات قذائف الهاون من العيار الثقيل.

كما أشارت الكتائب الي انه تم استهدف قوة صهيونية راجلة متمركزة داخل مبنى في بيت حانون بـ 4 قذائف مضادة للأفراد والتحصينات.