محدش يجرؤ | منشور صادم من عبد الملك يخص الزمالك

وجه أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق رسالة لمجلس إدارة النادي بشأن البانرات الخاصة برموز القلعة البيضاء.

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه الشخصي "فيسبوك"، قائلًا: "انا شايف كلام كتير علي يافطة بتتشال ويافطة بتتحط باسم رموز نادي الزمالك، ‏وكانت كل حاجة بتتشال وبتتحط قبل كدة محدش كان يجرؤ يتكلم غير الجمهور".

واضاف: "‏تاريخ الاساطير مش هيعبر عنه يافطة أو يختزل في اسم يتحط علي حديقة أو مبني".

وتابع: "‏اكيد الاساطير افعالهم وبطولاتهم وتأثيرهم محفورة في عقل وقلب كل زمالكاوي، ‏ياريت نركز علي المشاكل الحقيقية مش علي حاجات فرعية لا بتقدم ولا بتأخر في شئ وبتعمل صراعات ملهاش لازمة".

وعلي جانب آخر يخوض الزمالك مباراة مهمة مع نظيره سوار الغينى في التاسعة مساء الاحد المقبل على ستاد السلام فى مباراة الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.