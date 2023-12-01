عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محدش يجرؤ | منشور صادم من عبد الملك يخص الزمالك

احمد عيد عبد الملك
احمد عيد عبد الملك

وجه أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق رسالة لمجلس إدارة النادي بشأن البانرات الخاصة برموز القلعة البيضاء.

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه الشخصي "فيسبوك"، قائلًا: "انا شايف كلام كتير علي يافطة بتتشال ويافطة بتتحط باسم رموز نادي الزمالك، ‏وكانت كل حاجة بتتشال وبتتحط قبل كدة محدش كان يجرؤ يتكلم غير الجمهور".

واضاف: "‏تاريخ الاساطير مش هيعبر عنه يافطة أو يختزل في اسم يتحط علي حديقة أو مبني".

وتابع: "‏اكيد الاساطير افعالهم وبطولاتهم وتأثيرهم محفورة في عقل وقلب كل زمالكاوي، ‏ياريت نركز علي المشاكل الحقيقية مش علي حاجات فرعية لا بتقدم ولا بتأخر في شئ وبتعمل صراعات ملهاش لازمة".

وعلي جانب آخر يخوض الزمالك مباراة مهمة مع نظيره سوار الغينى في التاسعة مساء الاحد المقبل على ستاد السلام فى مباراة الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية 

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة مزمنة.. نجم الأهلي السابق يثير قلق جماهير الأحمر على إمام عاشور

700 جنيه دفعة واحدة|زلزال يضرب أسعار الذهب بسبب الدولار وعيار 21 مفاجأة

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

أزمة السكر تودع المصريين والكيلو بـ 24 جنيهًا.. مفاجأة قوية خلال أيام

تنبيه عاجل من الأرصاد للمواطنين حتى نهاية الأسبوع بشأن الأمطار.. فيديو

بشرى سارة من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

بيان عاجل من وزير شئون الديوان بشأن صحة أمير الكويت

الحكومة تحدد موعد انتهاء أزمة السكر رسميًا.. إجراءات عاجلة لضبط الأسعار

ترشيحاتنا

القصة الكاملة لواقعة تقطيف الملوخية في المدرسة .. وقرار عاجل لمعاقبة المتورطين|صور

بحضور علي جمعة والقصبي.. الأشراف تعلن دعمها السيسي في مؤتمر حاشد|صور

آخر لجنة فى لوس أنجلوس.. دقائق وتفتح جميع البعثات الدبلوماسية أبوابها للانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية 2024.. بدء تصويت المصريين في بوليفيا والفلبين

سفير مصر بالكويت : إقبال المواطنين على التصويت بانتخابات الرئاسة في تزايد

تسبب إصابات.. باتشيكو يطالب الفيفا بإلغاء ملاعب النجيل الصناعي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحكومة تعلنها رسميا| أزمة الدولار إلى زوال .. صدمة السوق السوداء وهذا سعره الآن

حفيد طه حسين: عشنا قلقا كبيرا بسبب مقترح إزالة قبر جدي.. وعلى هيئة الكتاب إتاحة أعماله في كافة المحافظات|حوار

طريقة عمل دجاج رول بالأرز البني | بمذاق لا يقاوم

طبيب سعودي يحذر من أحد أنواع الزبادي وخطورته على القلب والشرايين

فيديو

بصورة مفاجئة.. محمد رمضان يعتذر لـ عمرو أديب والأخير يرد

جد الطفلة الشهيدة ريم «روح الروح» يعثر على ألعابها وسط الركام.. شاهد

هجوم غير مسبوق.. إسرائيل على علم بهجوم حماس منذ أكثر من عام

اللي هيحاسبني ربنا.. هجوم شديد على مروة عبد المنعم بسبب ابنتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ