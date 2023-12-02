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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في ظل الأحداث الرياضية الملتهبة، يبرز نادي بيراميدز كلاعب رئيسي في مشهد الدوري الأفريقي. 

هذا النادي الذي يحمل في طياته إرثًا من الإنجازات يهدد بمشاركة نادي الزمالك في الموسم المقبل، فترقبوا الدور الذي سيلعبه الفريق الأبيض في تحقيق طموحاته.

التصنيف الأفريقي: بيراميدز في المقدمة

وفي عالم كورة القدم، يكون التصنيف دليلاً على تفوق الأندية. 

وهنا يظهر نادي بيراميدز بقوة في المقدمة، متفوقًا على الزمالك برصيد 3.5 نقاط. 

وفي الوقت الحالي، يحتل بيراميدز المركز السابع برصيد 29 نقطة، بينما يستقر الزمالك في المركز العاشر برصيد 25.5 نقطة. 

وهذا التفوق يمهد الطريق لنادي بيراميدز للمشاركة في بطولة الدوري الأفريقي الموسم المقبل، وهو الأمر الذي يجعل جماهيره يترقبون بفارغ الصبر.
 

بيراميدز الزمالك الرياضة الدوري الافريقي كورة القدم الاتحاد الافريقي

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بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

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