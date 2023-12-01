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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ديربي الرياض.. التعادل السلبي يسيطر على أحداث مباراة الهلال والنصر بالدوري السعودي

الهلال والنصر
الهلال والنصر

تجري الأن مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض في قمة الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين، وصلت دقائقها إلى 55 ومازالت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين.

وكان قد أعلن جورجي جيسوس، مدرب الهلال تشكيل فريقيه للمباراة المرتقبة مع النصر في ديربي الرياض على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في قمة الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويشهد تشكيل الهلال عودة ميتروفيتش بعد غيابه عن تشكيلة مباراة نافباخور الأوزبكي الأخيرة في دوري أبطال آسيا.

تشكيل الهلال أمام النصر

حراسة المرمى: ياسين بونو. 
خط الدفاع: محمد البريك – علي آل بليهي - كاليدو كوليبالي - سعود عبدالحميد. 
خط الوسط: برونو نيفيز – سيرجي سافيتش - سالم الدوسري - مالكوم – ميشايل ديلجادو. 
خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.

تشكيل النصر

وتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، تشكيل فريق النصر في ديربي الرياض مع الهلال التي تقام مساء اليوم الجمعة، على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية في قمة الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل النصر أمام الهلال 
حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس - إيمريك لابورت – علي لاجامي - سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو مونتيرو – سيكو فوفانا.

خط الهجوم: ساديو ماني – أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو.
 

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، متفوقًا على النصر، الذي يأتي ثانيًا بفارق 4 نقاط.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، متفوقًا على النصر، الذي يأتي ثانيًا بفارق 4 نقاط.

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