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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجمهورية: إقبال المصريين بالخارج على الانتخابات الرئاسية يؤكد وعيهم بأهمية المرحلة

صدى البلد

ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن الانتخابات الرئاسية في الخارج، والتي انطلقت أمس، تمثل استحقاقا انتخابيا بالغ الأهمية يرسم ملامح مستقبل الوطن، مؤكدة أن المصريين في الخارج صورة مشرفة للوطن، وإقبالهم الكبير على لجان الاقتراع يؤكد وعيهم الكامل بأهمية هذه المرحلة، وضرورة المشاركة البناءة من أجل مستقبل بلادهم.


وأضافت الصحيفة- في افتتاحية عددها الصادر، اليوم /السبت/، بعنوان (انتخابات الخارج صورة مشرفة) أن مشاركة كل أبناء مصر خارج البلاد واجب وطني يؤكد حرص كل مصري في الخارج والداخل على استكمال مسيرة البناء والتنمية والمشروعات القومية العملاقة التي تغطي كل المجالات.
وأشارت إلى أن المشاركة الإيجابية وحرص كل الفئات "الشباب والفتيات- السيدات.. الرجال" على المشاركة تؤكد وعي الجميع بضرورة الإدلاء بالصوت من أجل مستقبل البلاد، ومن أجل أمن واستقرار الوطن.


وتابعت أن تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات مع كافة البعثات الدبلوماسية في الخارج يأتي في إطار الجهود المستمرة؛ لتذليل كافة العقبات وتيسير سير عملية الاقتراع، والإدلاء بالصوت بسهولة، والتعبير عن الوعي والمشاركة البناءة.

الانتخابات الرئاسية

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