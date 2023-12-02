بالأسماء.. رئيس الوزراء يسلم وحدات سكنية للمستفيدين بالإسكان الاجتماعي في السادات

سلم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، عددا من وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمستفيدين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

و تتضمن الشقة الـ90 مترا ثلاث غرف وحماما ومطبخا وصالة كبيرة وغرفة بلكونة.

أسماء المستفيدين:

رضا عباس

أحمد جلال

انتصار عبد الظاهر

حسام طلعت

هويدا سعيد

موهجة محمد

إدوارد سعيد

إلهام فاروق

عزة علوي

أحمد عبد الفتاح

آيات إبراهيم

عبد المنعم شوفي

أحمد عبد العاطي

ومن المقرر أن يقوم مدبولي بزيارة لعدد من المصانع بالمدينة في إطار زيارته لمصانع القطاع الخاص.

من جانبها، قالت الدكتورة مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إن الصندوق نفذ مليون وحدة سكنية علي مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن نصيب مدينة السادات بمحافظة المنوفية 9550 ألف وحدة سكنية.

وأضافت “عبد الحميد”، خلال كلمتها في احتفالية تسليم وحدات سكنية “سكن لكل المصريين”، أنه سيتم تسليم عدد من الوحدات السكنية من الإعلان الرابع عشر، والتي كان المقرر تسليمها في 2024.

وعرضت فيلما تسجيليا عن تنفيذ المليون وحدة سكنية متضمنا الوحدات السكنية التي تم الانتهاء منها، لافتا إلى أن المشروعات وفرت ملايين فرص عمل للشباب، كما وفر الصندوق وحدات سكنية لذوي الإعاقة.

كما تضمن مستشفيات وملاعب ونوادي رياضية ومدارس في جميع التجمعات السكنية.