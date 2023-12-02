نائب المصريين بالخارج: الجاليات تقدم ملحمة وطنية بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن المصريين بالخارج أثبتوا للعالم أجمع حرصهم على استكمال بناء الجمهورية الجديدة، وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وأضاف عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، ان مقار لجان الاقتراع تشهد اقبال غير مسبوق لليوم الثانى على التوالى من قبل المصريين فى الخارج، حيث قطعت بعض الأسر آلاف الكيلومترات من أجل المشاركة فى هذا الاستحقاق والعُرس الديمقراطى الملحمة الوطنية، وهو ما يظهر في الإقبال الكثيف من مختلف الفئات العمرية، وذلك فى رسالة العالم أن المصريين هم أصحاب القرار، خاصة وسط التحديات الإقليمية المحيطة.

وأشاد النائب عمرو هندى، بالحرص على المشاركة والنزول بكثافة للتصويت، وهو ما يعكس ان هناك حالة من الوطنية وحرص على خروج المشهد بشكل لائق بالدولة المصرية يعكس إرادة وتوحد المصريين خلف وطنهم، ومن ثم المصريين بالخارج أكدوا للجميع أهمية للمشاركة فى هذا الاستحقاق الدستوري.

وأوضح هندى، أن 9 ملايين مصري من المقيمين بالخارج لهم حق التصويت والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك فى 137 مقر انتخابي في 121 دولة، ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثاني وهناك إقبال غير معهود من قبل المصريين بالخارج.