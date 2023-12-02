عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب المصريين بالخارج: الجاليات تقدم ملحمة وطنية بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن المصريين بالخارج أثبتوا للعالم أجمع حرصهم على استكمال بناء الجمهورية الجديدة، وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وأضاف عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، ان مقار لجان الاقتراع تشهد اقبال غير مسبوق لليوم الثانى على التوالى من قبل المصريين فى الخارج، حيث قطعت بعض الأسر آلاف الكيلومترات من أجل المشاركة فى هذا الاستحقاق والعُرس الديمقراطى الملحمة الوطنية، وهو ما يظهر في الإقبال الكثيف من مختلف الفئات العمرية، وذلك فى رسالة العالم أن المصريين هم أصحاب القرار، خاصة وسط التحديات الإقليمية المحيطة.

وأشاد النائب عمرو هندى، بالحرص  على المشاركة والنزول بكثافة للتصويت، وهو ما يعكس ان هناك حالة من الوطنية وحرص على خروج المشهد بشكل لائق بالدولة المصرية يعكس إرادة وتوحد المصريين خلف وطنهم، ومن ثم المصريين بالخارج أكدوا للجميع أهمية للمشاركة فى هذا الاستحقاق الدستوري.

وأوضح هندى، أن 9 ملايين مصري من المقيمين بالخارج لهم حق التصويت والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك فى 137 مقر انتخابي في 121 دولة، ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثاني وهناك إقبال غير معهود من قبل المصريين بالخارج.

النائب عمرو هندي المصريين النواب حقهم الدستوري الانتخابات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم| موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

القائمة جاهزة| بالأسماء.. 6 راحلين عن الأهلي.. هؤلاء للبيع والبقية لـ الاستغناء

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

في شقة المتعة الحرام بالتجمع.. ماذا حدث بين بائعة المناديل ومتحرش منتصف الليل؟

لم يجدد حتى الآن| رحيل محمد عبد المنعم للاحتراف.. إعلامي يفجر مفاجأة

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

ترشيحاتنا

أسلحة تعرض لأول مرة| القوات المسلحة تنظم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن فعاليات معرض إيديكس 2023

معلومات الوزراء يدشّن العدد الأول من مجلة "سياسات مناخية" تزامناً معCOP 28

مدبولي يتفقد مصنعا لإنتاج الأجهزة الكهربائية بالسادات

الانتخابات الرئاسية.. إقبال كبير من المصريين في قطر على صناديق الاقتراع |صور

الحكم على مرتضى منصور بسبب محامي شهير.. بعد قليل

أمريكا تتعهد بتقديم 3 مليارات دولار أخرى لصندوق المناخ الأخضر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتخطى 30 ألف جنيه.. سعر صادم لحزام هيفاء وهبي الأصفر

أمراض مزمنة.. مضاعفات خطيرة تحدث للمصابين بإنفلونزا الخنازير

في متناول الجميع.. سعر فستان جورجينا بـ أبو ظبي يثير الجدل

تحذير عاجل من الأرصاد.. حالة عدم الاستقرار تبدأ في هذه المحافظات

فيديو

أحلام تتعرض لموقف مؤثر بسبب فتاة من ذوى الهمم.. تفاصيل

إيمانكم لامس روحي.. غزة تحفز الكثيرين على اعتناق الإسلام| فيديو

مقطع فيديو يجمع بين ياسمين صبري والنجم العالمي جوني ديب بمهرجان البحر الأحمر

نبيلة عبيد ولبلبة ونانسي عجرم يرقصن مع شارون ستون بالبحر الأحمر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ