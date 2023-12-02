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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مركز سقارة: دورة لتحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية للعاملين بالمحليات

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، دورة لتحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية والتي تأتي في إطار التكليف الرئاسي الخاص بتطبيق الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، من خلال أكبر برنامج تدريبي وتأهيلي شامل تنفذه الوزارة لجميع الكوادر وقيادات الإدارة المحلية في المحافظات، والتي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مستوى جميع المحافظات بالتعاون مع البنك الدولي و اتحاد البلديات الهولندية VNG.

واشار إلى أهمية المراكز التكنولوجية في تغيير النظرة السلبية عن المحليات، من خلال نظام موحد ومركزي ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، ويتيح الإدارة اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية، عبر نظام «الشباك الواحد»، ويستفيد منها 30 متدرب من مديري المراكز التكنولوجية ووحدات تراخيص المحال.

وأضاف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الدورة تتناول الإطار التشريعي لمنظومة التخطيط المحلي وكيفية إعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظة بتحليل الوضع الراهن وتحديد رؤيتها ومتطلباتها وأهدافها الاستراتيجية والبرامج المستخدمة وآليات التنفيذ وأهمية استخدام مؤشرات قياس الأداء، إضافة إلى التعريف بالتخطيط المحلى المتكامل والتشاركي وأهداف تطوير المنظومة ومتابعة تنفيذ المشروعات، كما سيتضمن التدريب ورشة عمل على نماذج منظومة التخطيط المحلى المطورة للتطبيق العملي له.

وأكد أن دورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية لتنمية الموارد المحلية جاءت تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تشجيع الاستثمار والاتجاه نحو التحول الرقمي.

مركز التنمية المحلية سقارة تحسين الخدمات المراكز التكنولوجية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

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