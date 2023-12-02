أرخص سيارة BMW في مصر.. لادا جرانتا أوتوماتيك 2022 اعلى فئة بهذا السعر.. هيونداي النترا HD كسر زيرو ..اعرف سعرها

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعد السيارة BMW الفئة السابعة، من افخم اصدارات العلامة التجارية الألمانية، والتي تأتي بالكثير من التجهيزات القوية، والتي تمنحها الافضلية من ناحية التسارع، بالاضافة إلى اسلوب الفخامة المتبع في هذه الفئة، مع باقة من التقنيات وعناصر الرفاهية والتحكم.

تعتبر السيارة T33 موديل 2023، هي ارخص اصدارات علامة بيستون الصينية داخل السوق المصري، حيث يتم طرحها عبر فئتين من التجهيزات، مع اسعار رسمية تبدأ من 870 الف جنيه، وبتصميم خارجي ينتمي إلى الفئة الرياضية، وباقة من التجهيزات تتضمن الفئة LUXURY وPREMIUM.

ظهرت السيارة سكودا كودياك للبيع عبر الانترنت، عن طريق احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، وهي في حالة كسر الزيرو، وتعتبر هذه النسخة من ابرز السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي تنتمي إلى عائلية الـ SUV.

استطاعت سيارات شركة لامبورجيني الايطالية، أن تحقق شعبية كبيرة بين محبي عالم السيارات، نسبة إلى تصميماها الخارجي الخاطف للانظار، والذي يتمتع بالطابع الرياضي مع الاطلالة الشرسة، إلى جانب قدراتها القوية في التسارع والانطلاق.

ظهرت السيارة هيونداي النترا HD 2024 للبيع عبر الانترنت، بحالة لا تختلف عن الزيرو، بخلاف عداد الكيلومترات الذي قطع مسافة بسيطة قدرها 700 كيلومتر فقط، بالاضافة إلى انتمائها للفئة عالية التجهيز والتي تضم جميع الكماليات.

مازالت النسخة BMW 118 موديل 2024، تتصدر قائمة السيارات الارخص سعرًا المقدمة من عملاقة تصنيع المركبات الالمانية بي ام دابليو في مصر، حيث يتم طرحها محليًا من خلال فئة واحدة، مع تصميم خارجي ينتمي إلى عائلة الهاتشباك ذات المظهر الشبابي والذي يتسم بالطابع الرياضي.

ظهرت السيارة لادا جرانتا للبيع عبر الانترنت، بواسطة احد الصفحات الشهيرة في هذا المجال، بعد أن قطعت هذه النسخة مسافة إجمالية قدرها 49 الف كيلومترًا، وانتمائها إلى موديلات 2022، ضمن الفئة الأعلى تجهيزًا.