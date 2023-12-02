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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة BMW في مصر.. لادا جرانتا أوتوماتيك 2022 اعلى فئة بهذا السعر.. هيونداي النترا HD كسر زيرو ..اعرف سعرها

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

سعر BMW الفئة السابعة 2023 في مصر

تعد السيارة BMW الفئة السابعة، من افخم اصدارات العلامة التجارية الألمانية، والتي تأتي بالكثير من التجهيزات القوية، والتي تمنحها الافضلية من ناحية التسارع، بالاضافة إلى اسلوب الفخامة المتبع في هذه الفئة، مع باقة من التقنيات وعناصر الرفاهية والتحكم.

ما هي أرخص سيارة تقدمها بيستون في مصر؟.. سعر ومواصفات

تعتبر السيارة T33 موديل 2023، هي ارخص اصدارات علامة بيستون الصينية داخل السوق المصري، حيث يتم طرحها عبر فئتين من التجهيزات، مع اسعار رسمية تبدأ من 870 الف جنيه، وبتصميم خارجي ينتمي إلى الفئة الرياضية، وباقة من التجهيزات تتضمن الفئة LUXURY وPREMIUM.

اركب سكودا كودياك "كسر زيرو" 2023 بهذا السعر

ظهرت السيارة سكودا كودياك للبيع عبر الانترنت، عن طريق احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، وهي في حالة كسر الزيرو، وتعتبر هذه النسخة من ابرز السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي تنتمي إلى عائلية الـ SUV.

بقوة 810 أحصنة.. ترقيات مميزة للسيارة لامبورجيني أوروس.. صور

استطاعت سيارات شركة لامبورجيني الايطالية، أن تحقق شعبية كبيرة بين محبي عالم السيارات، نسبة إلى تصميماها الخارجي الخاطف للانظار، والذي يتمتع بالطابع الرياضي مع الاطلالة الشرسة، إلى جانب قدراتها القوية في التسارع والانطلاق.

هيونداي النترا HD 2024 عداد "700 كم" فقط .. اعرف سعرها

ظهرت السيارة هيونداي النترا HD 2024 للبيع عبر الانترنت، بحالة لا تختلف عن الزيرو، بخلاف عداد الكيلومترات الذي قطع مسافة بسيطة قدرها 700 كيلومتر فقط، بالاضافة إلى انتمائها للفئة عالية التجهيز والتي تضم جميع الكماليات.

أرخص سيارة من BMW في مصر .. كم يبلغ سعرها ؟

مازالت النسخة BMW 118 موديل 2024، تتصدر قائمة السيارات الارخص سعرًا المقدمة من عملاقة تصنيع المركبات الالمانية بي ام دابليو في مصر، حيث يتم طرحها محليًا من خلال فئة واحدة، مع تصميم خارجي ينتمي إلى عائلة الهاتشباك ذات المظهر الشبابي والذي يتسم بالطابع الرياضي.

لادا جرانتا "أوتوماتيك" 2022 اعلى فئة .. بأفضل سعر في مصر

ظهرت السيارة لادا جرانتا للبيع عبر الانترنت، بواسطة احد الصفحات الشهيرة في هذا المجال، بعد أن قطعت هذه النسخة مسافة إجمالية قدرها 49 الف كيلومترًا، وانتمائها إلى موديلات 2022، ضمن الفئة الأعلى تجهيزًا.

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