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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. حزب الله يقصف موقع ‏الراهب وحاميته الإسرائيليين

ارشيفي
ارشيفي

أعلن حزب الله اللبناني، أن عناصره استهدفت عند الساعة 12:50 من بعد ظهر اليوم السبت موقع ‏الراهب وحاميته بالأسلحة المناسبة، حيث تمّ إصابته إصابة مباشرة.‏

وذكر بيان حزب الله ، أن ذلك القصف جاء دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة.

 ويشار إلى أن وسائل إعلام فلسطينية ذكرت أن جيش الاحتلال أغلق محاور وطرق في المنطقة الحدودية مع لبنان حيث يحظر التواجد فيها، بأعقاب التوترات مع حزب الله.

فيما قصفت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي منطقة حامول عند أطراف الناقورة جنوب لبنان.

وكانت الوكالة الوطنية للاعلام بلبنان ذكرت ان مدفعية الاحتلال قصفت عدداً من الأودية في القطاع الأوسط وأطراف بلدتي عيتا الشعب رامية.

فيما سقط شهيد و3 مصابين - في وقت سابق - جراء قصف الاحتلال منزلاً في بلدة الجبين قضاء صور جنوب لبنان.

و دوت صفارات الإنذار في كريات شمونة قرب الحدود مع لبنان.

كما تم إطلاق صاروخ كورنيت اتجاه هدف في مستوطنة المنارة بالجليل

وكذلك؛ ذكر حزب الله اللبناني في بيان سابق له؛ قصفه تجمعا لجنود العدو في محيط موقع ‏جل العلام بالأسلحة المناسبة وذلك دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة.

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