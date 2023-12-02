مدبولي: لا سبيل لنا خلال الفترة المقبلة غير التركيز على قطاع الصناعة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، إنه تفقد 4 مصانع في مدينة السادات بمحافظة المنوفية في عدد من القطاعات من اجهزة منزلية والمواد الغذائية والزيوت و النسيج .

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي أن هذه المصانع تشغل آلاف من الشباب مشيرا الي ان هذه المصانع لديها خطط لتوسع والتصدير وزيادة المكون المحلي لافتا إلى أن منتجات الاجهزة الكهربائية بها مكون محلي من ٧٥٪؜ الي ٩٠٪؜ .

وأشار إلى أن المصانع مزيج من الاستثمارات الأجنبية مباشرة، لافتا إلى أن الدولة تحرص على زيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة، مؤكدا أن الحكومة تعطي حوافز للمستثمرين مشيرا إلى أن أحد مصانع اليوم طالب بتخصيص أراض لتوسع وعلى الفور وجهت بالتخصيص له.

واشار الي انه لا سبيل لدولة المصرية خلال الفترة المقبلة غير التركيز علي قطاع الصناعة لافتا ان الحكومة تعطي حوافز مميزة لقطاع الصناعة كما اننا نعول علي حل مشكلاتهم في اسرع وقت .