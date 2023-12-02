فرحات: الانتخابات الرئاسية فرصة حقيقية للعمل نحو مستقبل مصر بما يليق بالجمهورية الجديدة

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الإقبال الكبير من المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية يشير إلى نتائج طيبة واهتمام بالغ من المصريين بالخارج للتأكيد على دعم الدولة المصرية ووقوفهم بجانبها لاستكمال مسيرة البناء والتنمية المستدامة، والحفاظ على الأمن القومي للدولة واختيار قائدها لمرحلة جديدة، لافتا إلى أن المصريين في الخارج ليسوا بمعزل عما تشهده مصر من بناء للجمهورية الجديدة وحجم التحديات والمخاطر التي تواجهها.



وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن الدولة المصرية أولت اهتماما بالغا بالمصريين في الخارج في دستور 2014، والجمهورية الجديدة منحت المصريين بالخارج حقهم الدستوري للمشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، ولذلك فإن انتخابات الرئاسة 2024 ستؤكد للجميع أن المصريين هم من يصنعون قرارهم بأيديهم ويلتفون خلف دولتهم بإرادتهم الحرة على قلب رجل واحد في سبيل حماية الوطن وسيادة أراضيه.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية في الخارج ملحمة وطنية وتعكس وعي الشعب المصري وإدراكه للمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.

ونوه إلى أن المصريين في الخارج سفراء الوطن، والآن هم على موعد مع صناديق الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية في وقت هام يمر فيه العالم بأحداث جسيمة تدعو للتلاحم والترابط الوطني لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار من خلال المشاركة الفعالة والمسئولة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجباً وطنياً ومسئولية فردية تجاه الوطن لتعزيز حقوق ومصالح المواطنين، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية فرصة حقيقية للعمل نحو مستقبل مصر المزدهر و بما يليق بالجمهورية الجديدة.

وأشاد فرحات بدور وجهود الدولة المصرية وأجهزتها المختلفة، التي تقوم بدور كبير في حماية الوطن والحفاظ عليه وعلى أمنه واستقراره.

ودعا المصريين بالخارج إلى بذل المزيد من التفاعل والمشاركة الفعالة، حيث تعتبر أصواتهم أحد أركان بناء الوطن وتعزيز دعائم الديمقراطية، مشيدا بدور السفارات المصرية في تسهيل جميع إجراءات الانتخابات الرئاسية وخروجها بالشكل الذي يليق ببناء مصر الحديثة.