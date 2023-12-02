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مراسلة «القاهرة الإخبارية»: إقبال كثف من المصريين في إسبانيا على الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

أكدت شيماء بكر مراسلة "القاهرة الإخبارية" من إسبانيا، توافد عدد كبير من الشباب والسيدات من الجالية المصرية في مدريد على السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية2024، في اليوم الثاني لانطلاق الاستحقاق الرئاسي، إذ ذكرت أن الساعات الأولى من فتح باب التصويت شهدت إقبالًا كبيرًا من الشباب المصري المقيم في مدينة مدريد للإدلاء بأصواتهم
 

وأضافت «بكر»، خلال رسالة لها على الهواء، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن السفير المصري في إسبانيا يوسف مكاوي قدم بعض التسهيلات للمصريين المتواجدين في حوالي 50 مدينة إسبانية، والذين أتوا و سيأتون على مدار يومي السبت والأحد للإدلاء بأصواتهم من خلال حافلات تسهل وصولهم.

وتابعت: "هناك بعض الجاليات المصرية قامت بالتنسيق مع بعضها البعض بعيدًا السفارة المصرية، للتجمع غدا للمشاركة في العملية الانتخابية، منذ فتح باب التصويت في مدريد صباح اليوم، كان هناك تواجد كبير جدًا من الشباب والسيدات الذين يدرسون في إسبانيا».

 

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