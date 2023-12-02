مدينة الضباب تضاء بالأعلام المصرية.. المغتربون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

واصل المواطنون المصريون في لندن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2023، وذلك في ظل تغير كبير في درجات الحرارة، والبرودة الشديدة، و هي الأجواء التي تميز عاصمة الضباب في هذا الوقت من العام، و حيث حرص المواطنون على رفع الأعلام المصرية في أكثر من شارع بجانب السفارة المصرية في لندن، و حرصت الأسر على اصطحاب أبنائها لمعرفة اجراءات التصويت .

وتواصل اليوم السبت، عملية تصويت المصريين فى السفارات والقنصليات بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2024، حيث تشهد اللجان التى يجرى فيها الاقتراع توافد أعداد كبيرة من الناخبين مع فتح باب التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.