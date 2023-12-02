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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الزراعة يتفقد مبنى الديوان القديم بالدقي ويؤكد على تأمينه واستمرار أعمال الصيانة|صور

صدى البلد

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المبنى القديم لديوان الوزارة بالدقي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة بإغلاق  مبانى الوزارات القديمة لحين الانتهاء من خطط استغلالها.
وأكد وزير الزراعة على اغلاق المبنى نهائياً، وعدم السماح لأي من الأفراد بدخوله، عدا المكلفين بعمليات التأمين، ضد أي مخاطر، والصيانة للمبنى وملحقاته.

وشدد القصير على ضرورة تواجد أفراد أمن والحراسة بشكل دائم، على مدار الساعة، بحيث يكونوا مسئولين مسئولية كاملة وتامة عن تأمين المبنى، فضلاً عن أعمال الحماية المدنية، للحفاظ على المبنى، وعدم الحاق أي ضرر به أو بمحتوياته.

وأكد وزير الزراعة على استمرار أعمال الصيانة للحدائق والاشجار الموجودة خارجه، حتى يتم الانتهاء من خطة الحكومة لإستغلاله.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد وجه خلال اجتماع الحكومة، بإغلاق المباني القديمة للوزارات نهائيًا، والاكتفاء بأعمال التأمين والصيانة لها؛ حتى تنتهي مجموعات العمل المُكلَفة بالاستغلال الأمثل لهذه الأصول التي تمتلكها الدولة من خطة أعمالها.

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