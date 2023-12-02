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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شاهد| أبناء الجالية المصرية بالنمسا يؤدون واجبهم الانتخابي في ظروف جوية قاسية

صدى البلد

حرصت أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية فى النمسا، على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، رغم البرد القارس والثلوج، وذلك تزامنا مع ثاني أيام التصويت لانتخابات الرئاسة بالخارج، إيمانا بدورهم الوطني تجاه بلدهم.

تصويت المصريين

جدير بالذكر أن تصويت المصريين في الخارج بدأ منذ أمس الجمعة 1 ديسمبر ومستمر لليوم 2 ديسمبر وغداً 3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.
كما يمكن أيضاً مشاركتنا بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: ⁦01093576357⁩.

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