طرد واضح | خالد الغندور يثير الجدل بشأن حكم مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

انتهت أحداث الشوط الاول من مباراة يانج أفريكانز التنزاني والنادي الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وكتب الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "عدم وجود الفار انقذ بيرسي تاو من طرد واضح بعد تدخل مؤذي و عنيف في الشوط الاول و الحكم الموريتاني لم يري التدخل و اكتفي بإحتساب الفاول دون اي انذار"

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، فريق يانج أفريكانز التنزاني، على ملعب بين يامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى، ويانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغانى.