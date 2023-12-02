المجموعات.. التفاصيل الكاملة لقرعة كاس الأمم الأوروبية يورو 2024

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 والتي تقام في مدينة هامبورج، وقد حسم 20 منتخبًا مشاركتهم في التصفيات وتشارك المانيا كالدولة المضيفة وسيتحدد الثلاثة المتبقين عبر الملحق في مارس 2024.

المنتخبات:

المستوى الأول: ألمانيا، البرتغال، فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، إنجلترا.

المستوى الثاني: المجر، تركيا، الدنمارك، ألبانيا، رومانيا، النمسا.

المستوى الثالث: هولندا، أسكتلندا، كرواتيا، سلوفينيا، سلوفاكيا، التشيك.

المستوى الرابع: إيطاليا، صربيا، سويسرا، وثلاثة منتخبات تأهلت عبر الملحق.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي

المجموعة الأولى : ألمانيا - اسكتلندا - المجر - سويسرا

المجموعة الثانية : إسبانيا - كرواتيا - إيطاليا - ألبانيا

المجموعة الثالثة : سلوفانيا - النمارك - صربيا - إنجلترا

المجموعة الرابعة : ملحق 1 - هولندا - النمسا - فرنسا

المجموعة الخامسة : بلجيكا - سولفاكيا - رومانيا - ملحق 2

المجموعة السادسة : تركيا - ملحق 3- البرتغال - التشيك

وبعد القرعة، سيتم تحديد جدول المباريات، حيث تبدأ المباريات في 14 يونيو وتستمر حتى 26 يونيو، يلي ذلك دور الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي، وستُقام المباراة النهائية في 14 يوليو.

يُذكر أن ألمانيا استضافت البطولة مرة واحدة في 1988 وتوجت هولندا باللقب، وبفوزها في 1972 و1980 و1996، تعتبر ألمانيا واحدة من الفرق الأكثر تتويجًا في تاريخ البطولة، جنبًا إلى جنب مع إسبانيا.

331 مليون يورو جوائز بطولة أمم أوروبا

كشفت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، عن قيمة الجائزة المالية للفائز ببطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024” المقرر إقامتها في ألمانيا، والتي تبلغ 8 ملايين يورو “8.7 مليون دولار”.

ويدفع الاتحاد الأوروبي للعبة مبلغ 331 مليون يورو في مجمل الجوائز خلال البطولة، وهي نفس قيمة الجائزة المالية للنسخة السابقة للبطولة في عام 2021.

وتحصل جميع المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة على مبلغ 9.25 مليون يورو في بداية البطولة، ومنها مبلغ 1.5 مليون يورو حينما يتأهل أي فريق لدور الستة عشر.

وسيحصل المنتخب الذي يتأهل لدور الثمانية على مبلغ 2.5 مليون يورو، و4 ملايين يورو لدى الوصول للدور قبل النهائي، ويحصل وصيف البطولة على مبلغ 5 ملايين يورو.

ويحصل الفائز في أي مباراة على مبلغ مليون يورو، وتبلغ قيمة نقطة التعادل مبلغ 500 ألف يورو.

وفي أفضل الأحوال، سيحصل الفائز بالبطولة على إجمالي مبلغ 28.25 مليون يورو كمكافآت من يويفا.