عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المجموعات.. التفاصيل الكاملة لقرعة كاس الأمم الأوروبية يورو 2024

صدى البلد

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 والتي تقام في مدينة هامبورج، وقد حسم 20 منتخبًا مشاركتهم في التصفيات  وتشارك المانيا كالدولة المضيفة وسيتحدد الثلاثة المتبقين عبر الملحق في مارس 2024. 

المنتخبات:

  • المستوى الأول: ألمانيا، البرتغال، فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، إنجلترا.
  • المستوى الثاني: المجر، تركيا، الدنمارك، ألبانيا، رومانيا، النمسا.
  • المستوى الثالث: هولندا، أسكتلندا، كرواتيا، سلوفينيا، سلوفاكيا، التشيك.
  • المستوى الرابع: إيطاليا، صربيا، سويسرا، وثلاثة منتخبات تأهلت عبر الملحق.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي

المجموعة الأولى : ألمانيا - اسكتلندا - المجر - سويسرا

المجموعة الثانية : إسبانيا - كرواتيا - إيطاليا - ألبانيا

المجموعة الثالثة : سلوفانيا - النمارك - صربيا - إنجلترا

المجموعة الرابعة : ملحق 1 - هولندا - النمسا - فرنسا

المجموعة الخامسة : بلجيكا - سولفاكيا - رومانيا - ملحق 2

المجموعة السادسة : تركيا - ملحق 3- البرتغال - التشيك

وبعد القرعة، سيتم تحديد جدول المباريات، حيث تبدأ المباريات في 14 يونيو وتستمر حتى 26 يونيو، يلي ذلك دور الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي، وستُقام المباراة النهائية في 14 يوليو.

يُذكر أن ألمانيا استضافت البطولة مرة واحدة في 1988 وتوجت هولندا باللقب، وبفوزها في 1972 و1980 و1996، تعتبر ألمانيا واحدة من الفرق الأكثر تتويجًا في تاريخ البطولة، جنبًا إلى جنب مع إسبانيا.

 

331 مليون يورو جوائز بطولة أمم أوروبا

كشفت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، عن قيمة الجائزة المالية للفائز ببطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024” المقرر إقامتها في ألمانيا، والتي تبلغ 8 ملايين يورو “8.7 مليون دولار”.

ويدفع الاتحاد الأوروبي للعبة مبلغ 331 مليون يورو في مجمل الجوائز خلال البطولة، وهي نفس قيمة الجائزة المالية للنسخة السابقة للبطولة في عام 2021.

وتحصل جميع المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة على مبلغ 9.25 مليون يورو في بداية البطولة، ومنها مبلغ 1.5 مليون يورو حينما يتأهل أي فريق لدور الستة عشر.

وسيحصل المنتخب الذي يتأهل لدور الثمانية على مبلغ 2.5 مليون يورو، و4 ملايين يورو لدى الوصول للدور قبل النهائي، ويحصل وصيف البطولة على مبلغ 5 ملايين يورو.

ويحصل الفائز في أي مباراة على مبلغ مليون يورو، وتبلغ قيمة نقطة التعادل مبلغ 500 ألف يورو.

وفي أفضل الأحوال، سيحصل الفائز بالبطولة على إجمالي مبلغ 28.25 مليون يورو كمكافآت من يويفا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

الجيش الإسرائيلي: مصرع قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة واحتجاز جثته

بيرسي تاو يفتتح التسجيل للأهلي في مرمى يانج أفريكانز

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم| موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

طرد واضح | خالد الغندور يثير الجدل بشأن حكم مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

ترشيحاتنا

أحمد موسى عن انطلاق الانتخابات الرئاسية بالخارج: هذا وقت مساندة الوطن

عجوز شرس| تفاصيل مقتل شاب على يد مسن  بالوايلي

بطعم الخسارة.. التعادل يحسم مواجهة الأهلي ويانج أفريكانز في أبطال أفريقيا

شروط الانتخاب في "الرئاسة" بالنسبة للمصريين بالخارج طبقا للقانون

جيش الاحتلال يؤكد مصرع قائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة

إسرائيل توجه رسالة إلى أردوغان بشأن مستقبل حماس في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود جريء .. نادين نجيم تثير الجدل بفستانها الأخير| شاهد

بالأبيض المختلف .. أمينة خليل تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

دام عز الدار وشعبها..حسين الجسمي يعلق على مشاركته باليوم الوطني الـ52 للإمارات

جلسة تصوير مثيرة للجدل.. غادة عبد الرازق تستعرض جمالها.. شاهد

فيديو

بعد 3 سنوات خلف القضبان.. لماذا أفرج عن سما المصري| فيديوجراف

مواطن في مظاهرة داعمة لفلسطين ببريطانيا يوجه رسالة قوية لإسرائيل| شاهد

يهديها للشهيدة ريم.. علي الألفي يطرح أغنية «روح الروح»

معركة على الهواء| مذيع هولندي: حماس إرهابية والضيف ينفعل عليه.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ