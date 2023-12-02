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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير .. التهاب العين مؤشر لأمراض خطيرة في هذه الحالات

التهاب العين
التهاب العين

يعد التهاب العين من المشكلات الشائعة مع التغيرات الجوية  ولكن في بعض الأحيان تكن مؤشرا لأمراض خطيرة.

ووفقا لما جاء موقع كلافيند كلينك تسبب الحالات الطبية الأساسية أحيانًا التهاب العين، بما في ذلك:

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التهاب الجفن : التهاب متكرر في جفونك.

الصداع العنقودي : نوع من اضطرابات الصداع يسبب ألمًا شديدًا ومتكررًا في الرأس، وقد يؤدي إلى تمزق أو التهاب العين واحمرارها أو تورمها.

الذئبة (الذئبة الحمامية الجهازية) : أحد أمراض المناعة الذاتية التي يمكن أن تسبب مشاكل في العين مثل زيادة إفراز الدموع أو الإحساس بالحرقان أو الرمل.
التصلب المتعدد : أحد أمراض المناعة الذاتية التي يمكن أن تسبب ضبابية الرؤية أو انخفاضها.
الوردية العينية : حالة جلدية مزمنة يمكن أن تسبب جفاف العين أو الحكة أو الاحمرار إذا أثرت على جفونك.


التهاب المفاصل الروماتويدي : حالة التهابية مزمنة يمكن أن تؤدي إلى التهاب العين وتحديدا  في الجزء الأبيض منها (الصلبة).


متلازمة سجوجرن : أحد أمراض المناعة الذاتية التي تسبب انخفاض إنتاج الدموع، مما يؤدي إلى جفاف العين أو الحكة أو الاحمرار.


داء الشعرة: الرموش التي تنمو في اتجاه غير نمطي، مما يسبب التهاب العين عندما ترمش.

التهاب العين التهاب المفاصل الروماتويدي ألتهاب المفاصل الصداع العنقودي امراض المناعة الذاتية امراض المناعة

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