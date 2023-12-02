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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

300 شهيد.. الدفاع المدني بـ غزة: جيش الاحتلال قصف حي الشجاعية المكتظ بالسكان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف الدكتور عبد الفتاح دولة المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، تفاصيل قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المباني السكنية والأحياء خلال الساعات الماضية.

وقال "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية " الحدث اليوم"، مساء اليوم السبت، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف خلال الساعات الماضية عدد من المباني السكنية المؤهلة بالسكان بالإضافة الي بعض الأحياء في قطاع غزة.

وأشار المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، إلى أن طائرات الاحتلال قصفت مربعًا سكنيًا في حي الشجاعية كان يضم 50 منزلا سكنيًا وذلك بدعم من أمريكا والمجتمع الدولي.

وحول قصف الأحياء والمباني السكنية خلال الساعات الماضية، أكد متحدث الدفاع المدني، أن  خطاب وزير الخارجية الأمريكي أكد علي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سوف يستأنف هجومه الوحشي علي قطاع غزة مرة أخري دون التوقف.

واكد المتحدث باسم الدفاع المدني عن سقوط أكثر من 300 شهيد في قصف الاحتلال لحي الشجاعية، وحتى الآن تم انتشال  60 شهيدا إثر قصف الاحتلال مربعًا سكنيًا في حي الشجاعية".

حي الشجاعية

وأردف أن المربع السكني الذي قصفه الاحتلال في حي الشجاعية كان يضم 1000 شخص على الأقل، مردفا أنه تم تقديم ملف كامل بكل الجرائم التي فعلها جيش الاحتلال بقطاع غزة الفترة الماضية.

غزة جيش الاحتلال الاحتلال الدفاع المدني توك شو

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