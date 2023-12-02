جلسات البخار .. المصل واللقاح يكشف الإجراءات الوقائية لمرضي الحساسية الموسمية

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري المصل واللقاح، إن الفيروسات التنفسية تنتشر في فصل الشتاء بصورة كبيرة وخاصة عند الأطفال وكبار السن.

وأوضح "أمجد الحداد"، خلال مداخلة هاتفية لبرامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم السبت، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، أن الحساسية هي رد فعل لمؤثر خاجي من قبل الجهاز التنفسي.

وأشار استشاري المصل واللقاح، إلى أن الأمراض التنفسية تنتشر في موسم الشتاء بصورة كبيرة بين الأطفال، موضحا أن الفيروسات التنفسية وتيارات الهواء الساقع من أشهر أمراض الحساسية.

حالات كثيرة تصاب بالأمراض التنفسية

ولفت إلى أن هناك حالات كثيرة تصاب بالأمراض التنفسية وعلي رأسها ضيق الصدر والتهاب الرئة ونوصي باستخدام جلسات البخار وبخاخات التنفس لمعالجة أمراض الحساسية لدي الأطفال وكبار السن.

وتابع "أمجد الحداد"، أن جلسات البخار تساعد بصورة كبيرة في توسيع الشعب الهوائية عند الأطفال وتساعد علي حل المشكلة بشكل كبير، مشيرًا إلى أن جلسات البخار ترطب الحلق وتساعد علي تهدئة سعال الكحة، ولا يوجد ما يسمى بأجهزة تنظيف الرئة بالنسبة للكبار والمدخنين.