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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير الفراخ بصوص الثوم والليمون

فراخ بالليمون
فراخ بالليمون

يفضل العديد من الأشخاص تناول الفراخ بطرق مختلفة وشهيه، ويمكن تقديم الفراخ بصور الثوم والليمون بمذاق شهي ومختلف.

وإليكم طريقة تحضير الفراخ بصوص الثوم والليمون.

مقادير الفراخ بصوص الثوم والليمون

4 قطع صدور دجاج
نصف كوب زيت زيتون
6 فصوص ثوم مفروم
نصف كوب من عصير ليمون
2 ملعقة كبيرة خل 
ملح حسب الرغبة
فلفل أسود حسب الرغبة
مكعب مرقة دجاج
نصف كوب بقدونس مفروم

طريقة تحضير الفراخ بصوص الثوم والليمون

اخلطي الخل والزيت معاً في وعاء ثم
ضيفي صدور الدجاج في التتبيلة وقلبيها جيداً حتى تصل التتبيلة لكافة الأجزاء

اتركي الدجاج في التتبيلة لمدة ساعة على الأقل

سخني مقلاة واشوي صدور الدجاج لمدة ربع ساعة أو حتى ينضج ويتحمر من كل جانب، وضعي زيت الزيتون والثوم في قدر على النار وحركيهم جيداً على نار متوسطة الحرارة حتى يذبل الثوم ثم ضيفي عصير الليمون ومكعب مرق الدجاج إلى الخليط وأضيفي الملح والفلفل الأسود.

ويقدم الدجاج بصوص الثوم والليمون 

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طريقة تحضير الفراخ بصوص الثوم والليمون

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