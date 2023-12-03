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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. نجاح مبادرات وزارة الاتصالات بوصولها لجميع المحافظات و83 أكاديمية تغطي الجمهورية لدعم الطلبة المصريين

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

هدى بركة لـ«صدى البلد»: نجاح جميع مُبادرات وزارة الاتصالات يكمن في وصولها لجميع المحافظات

 

أكدت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، أن نجاح جميع مبادرات الوزارة يكمن في وصولها لكافة محافظات الجمهورية، مشددة على أن كل المبادرات الخاصة بالوزارة تستهدف جميع المحافظات، وليس فقط القاهرة والجيزة أو القاهرة الكبرى. 

 

اقتصادي حائز على نوبل: ChatGPT ستؤدي لتخفيض أسبوع العمل لـ 4 أيام

 

توقع كريستوفر بيساريدس، الحائز على جائزة نوبل وأستاذ كلية لندن للاقتصاد والمتخصص في اقتصاديات العمل وتأثير الأتمتة، أن ChatGPT سيحسن جودة العمل وربما يحسن الإنتاجية بشكل أكبر، مع  تخفيض أسبوع العمل إلى 4 أيام في عدد من الدول.

 

مسئول بـ هواوي لـ صدى البلد: 83 أكاديمية تغطي الجمهورية لدعم الطلبة المصريين


أكد عمرو زايد، رئيس العلاقات الحكومية للتعاون في مجال بناء القدرات بشركة هواوي، أن هواوي لديها منظومة متكاملة لبناء القدرات إنطلاقا من مسئوليتها المجتمعية من أجل تمثيل الطلاب من مختلف أنحاء الجمهورية في برامجها ومبادراتها المختلفة.

 

ثبته فورا.. أبل تصدر تحديثا عاجلا لمستخدمي آيفون


أعلنت شركة أبل عن تحديث عاجل لمستخدمي هواتف آيفون iOS 17.1.2 والذي يهدف إلى معالجة تهديدات ثغرة أمنية شديدة الخطورة، تسمى Zero-day أو هجوم دون انتظار والتي تعرض بيانات المستخدمين الشخصية للخطر.

 

قرار عاجل من جوجل يؤثر على جميع مستخدمي واتساب.. تفاصيل


مع اقتراب دخول قرار شركة جوجل حيز التنفيذ، تم تحذير جميع مستخدمي تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب لنظام أندرويد من أنه من المقرر أن يتم فرض رسوم جديدة عليهم في وقت ما خلال هذا الشهر.  

 

 

 

 

 

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