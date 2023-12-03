أخبار التكنولوجيا.. نجاح مبادرات وزارة الاتصالات بوصولها لجميع المحافظات و83 أكاديمية تغطي الجمهورية لدعم الطلبة المصريين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أكدت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، أن نجاح جميع مبادرات الوزارة يكمن في وصولها لكافة محافظات الجمهورية، مشددة على أن كل المبادرات الخاصة بالوزارة تستهدف جميع المحافظات، وليس فقط القاهرة والجيزة أو القاهرة الكبرى.

توقع كريستوفر بيساريدس، الحائز على جائزة نوبل وأستاذ كلية لندن للاقتصاد والمتخصص في اقتصاديات العمل وتأثير الأتمتة، أن ChatGPT سيحسن جودة العمل وربما يحسن الإنتاجية بشكل أكبر، مع تخفيض أسبوع العمل إلى 4 أيام في عدد من الدول.



أكد عمرو زايد، رئيس العلاقات الحكومية للتعاون في مجال بناء القدرات بشركة هواوي، أن هواوي لديها منظومة متكاملة لبناء القدرات إنطلاقا من مسئوليتها المجتمعية من أجل تمثيل الطلاب من مختلف أنحاء الجمهورية في برامجها ومبادراتها المختلفة.



أعلنت شركة أبل عن تحديث عاجل لمستخدمي هواتف آيفون iOS 17.1.2 والذي يهدف إلى معالجة تهديدات ثغرة أمنية شديدة الخطورة، تسمى Zero-day أو هجوم دون انتظار والتي تعرض بيانات المستخدمين الشخصية للخطر.



مع اقتراب دخول قرار شركة جوجل حيز التنفيذ، تم تحذير جميع مستخدمي تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب لنظام أندرويد من أنه من المقرر أن يتم فرض رسوم جديدة عليهم في وقت ما خلال هذا الشهر.