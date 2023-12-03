مسئول بـ هواوي لـ صدى البلد: 83 أكاديمية تغطي الجمهورية لدعم الطلبة المصريين

أكد عمرو زايد، رئيس العلاقات الحكومية للتعاون في مجال بناء القدرات بشركة هواوي، أن هواوي لديها منظومة متكاملة لبناء القدرات إنطلاقا من مسئوليتها المجتمعية من أجل تمثيل الطلاب من مختلف أنحاء الجمهورية في برامجها ومبادراتها المختلفة.

وفي لقاء خاص مع “صدى البلد”، قال عمرو زايد إن منظومة هواوي لبناء القدرات وصلت لأكثر من 83 أكاديمية في جامعات مصر من الشمال إلى الجنوب، تغطي القاهرة والإسكندرية مرورًا بالدلتا وحتى الأقصر وأسوان، مما يُمّكن الشركة من الوصول لكل الطلبة من مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف زايد أنه من خلال هذه الأكاديميات الموجودة في مختلف الجامعات المصرية يمكن لـ هواوي الوصول للطلبة عن طريق عرض برامجها ومبادراتها الجديدة، لتكون لديهم فرصة في المشاركة.

عمرو زايد في لقاء مع صدى البلد

وأوضح زايد أن شركة هواوي تشارك دائمًا مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، وأيضًا مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، وذلك من أجل دمج البرامج التي تقدمها الحكومة مع برامج شركة هواوي.

وأشار إلى أنه يتم التنسيق والتشاور بين الشركة والحكومة المصرية من خلال البرامج المختلفة، ومن بينها برنامج بذور من أجل المستقبل الذي يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات ممثلة في مبادرة بناة مصر الرقمية DEBI، وأيضا مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال TIEC التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، كما أن هذا التعاون مستمرًا في البرامج المختلفة.

رؤية هواوي لخطة الحكومة المصرية الطموحة

وعن رؤية هواوي للخطة الطموحة التي تقوم بها الحكومة المصرية للتحول الرقمي الشامل ضمن رؤية مصر 2030، أكد عمرو زايد أن هواوي قامت هذا العام بإجراء تعاون مع وزارة الاتصالات في قطاع التطوير المؤسسي، من خلال الوحدات الخاصة بالتحول الرقمي في مختلف المحافظات.

وتابع بأن المبادرة تعمل على تدريب موظفي الحكومة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "ICT" مما يساعد على نقل التكنولوجيا في المحافظات المختلفة.

بذور من أجل المستقبل للمساهمة في تقدم مصر والتحول الرقمي

وعلى هامش الحفل الختامي لبرنامج شركة هواوي"بذور من أجل المستقبل"، قال عمرو زايد “إننا في هواوي مستمرون في برنامج بذور من أجل المستقبل في السنوات القادمة لدعم مزيد من الشباب من مختلف محافظات مصر”.

وأعرب عن سعادته بمرور 9 سنوات على إطلاق البرنامج، قائلًا “نشهد النسخة التاسعة من برنامج شركة هواوي بذور من أجل المستقبل حيث أننا في البرنامج نساعد الطلاب على اكتساب المهارات القيادية ومهارات الإبداع والابتكار من أجل تحفيزهم لابتكار أفكار جديدة تساهم في تقدم مصر والتحول الرقمي بشكل عام”.

تخرج الدفعة الـ 9 من بذور من أجل المستقبل

كما تحدث عن البرامج الأخرى التي تقوم بها الشركة من بينها برنامج “Spark” الذي يهدف إلي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا تسريع نمو الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وتعزيز مجال ريادة الأعمال في مصر، حيث يتم تقديم الدعم الفني وأيضًا المادي.

واحتفلت شركة هواوي، منذ أيام، بتخريج الدفعة الـ 9 من برنامجها "بذور من أجل المستقبل"، والذي إنطلق في مصر عام 2015 بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي.