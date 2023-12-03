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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يكشف عقوبات كأس الرابطة وموعد انتهاء الدورى

صدى البلد

قال عامر حسين عضو مجلس اتحاد الكرة، إن تأجيل مباراة الأهلي وزد جاء بناء على تغيير موعد مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة، ونحن نعمل وفقا لمواعيد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وأضاف عامر خلال تصريحاته في برنامج رقم 10 مع كريم رمزي على القناة الأولى: أرسلنا تأكيدا لجميع الأندية بموعد كأس الرابطة بالتزامن مع كأس الأمم الأفريقية ولم يخبرنا أي فريق بالاعتذار عن عدم المشاركة حتى الآن.

وأوضح عضو مجلس اتحاد الكرة، كأس الرابطة مثل كأس مصر، أنت كفريق لست مجبرا على المشاركة في البطولتين، والأزمة تكمن في اعتذار أي فريق بعد إقامة القرعة، ومجلس إدارة الرابطة هو من يقرر العقوبة وفقا للحالة فمثلا لو الزمالك اعتذر قبل بطولة السوبر الماضية بوقت قليل ولم يكن هناك بديلا كان الزمالك سيتم إيقافه لمدة موسمين عن المشاركة في السوبر وليس موسما واحدا. 

أما عن انتهاء الدوري في شهر يوليو ، فقال عامر " بإذن الله سينتهي في شهر يوليو كما هو مُعلن من قبل ". 

وأكد عامر، أن هناك تفاهم بين اتحاد الكرة وروي فيتوريا، ولم يطلب فيتوريا أي أمور استثنائية خاصة أن أي تغييرات في المواعيد ستكون طفيفة. 

وتابع الأندية ستفكر100 مرة قبل المشاركة في الدوري الأفريقي خاصة أن الضرر لحق بالأندية المشاركة بسبب عدم تنسيق المواعيد وكان لابد إقامة البطولة في وقت مختلف خاصة أنك مقبل على كأس الأمم الأفريقية فضلا عن مشاركات الفرق في البطولات الأفريقية، والأمر لا يقتصر على كاف فقط بل الاتحاد الدولي لكرة القدم والذي يعتمد على زيادة البطولات من أجل زيادة الماديات، وهذا يزيد من إصابات اللاعبين وضغط المباريات، لا يمكن أن يكون التفكير مقتصرا على الماديات فقط. 

وأنهى عضو مجلس اتحاد الكرة، دائما أهتم بتنسيق مواعيد مباريات الدوري المصري بمباريات البطولات العالمية، وهدفنا أن يستمتع الجميع بكرة القدم وكذلك نجاح البطولات الخاصة بنا.

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