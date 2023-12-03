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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وشلون مغليك.. مقتطفات من حفل خالد عبد الرحمن بموسم الرياض

حفل خالد عبد الرحمن
حفل خالد عبد الرحمن

أحيا الفنان السعودي خالد عبد الرحمن ، حفلا غنائيا ساهرا ليلة أمس السبت 2 ديسمبر، على مسرح محمد عبده أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

حفل خالد عبد الرحمن

وكان سالم الهندي مدير عام شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ، في استقبال خالد عبد الرحمن قبل بداية الحفل، الذي شارك فيه الفنان نبيل شعيل والفنان دحوم الطلاسي. 

وقدم خالد عبد الرحمن، خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانية الخليجية القديمة والحديثة، من بينها: (حبيبي أسف أزعجتك، وشلون مغليك، ذكرتني)، وغيرها من الأغاني التي نالت إعجاب الجمهور، وتفاعل معها الحضور.

حفل خالد عبد الرحمن

خالد عبد الرحمن

خالد عبد الرحمن فنان سعودي ولد في 22 إبريل عام 1965، وأشتهر باللون الحزين في أغانيه خاصة أنه تعرض لأزمة عاطفية في بداية مشواره الفني، ونشأ وسط أسرة متوسط ولديه 10 أشقاء، وأنتقل إلى الرياض للعزف على العود.

حصل خالد عبد الرحمن على عدد من الجوائز من بينهم جائزة التميز في الفن الإنساني من قِبل مجلس العالم الإسلامي.

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