الخير قادم| استثمارات خليجية وأوروبية تتدفق إلى البلاد.. ومفاجأة بشأن ديون مصر والانضمام إلى “بريكس”

تشهد مصر طفرة في المجال الاقتصادي على كافة المجالات، في فترة قصيرة وواضحة تدل علي مدي جهود الحكومة المصرية في شتي المجالات، كما لعبت عدد من الاستثمارات الخارجية في دعم الاقتصاد الوطني المصري في هذه المرحلة، ومنها الاستثمارات الاوروبية والقطرية والخليجية.

ومنذ إعلان انضمام مصر إلى تجمع البريكس، والذي ستبدأ عضوية مصر به في يناير 2024، تزايد تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، ودعم موازناتها لتنفيذ مشروعات كُبرى تخدم أهداف أجندة التنمية المستدامة، مع تقوية تعزيز التعاون بين مصر ودول التكتل في شتي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية وغيرها.

الاجتماع الأول لوحدة تجمع البريكس

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول لوحدة تجمع البريكس، وأكد رئيس الوزراء أن تشكيل هذه الوحدة يعكس قدر اهتمام الدولة المصرية بتقديم إسهام مؤثر ضمن تجمع البريكس، الذي ستبدأ عضوية مصر به في يناير 2024.

وخلال الاجتماع، عرض أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، تقريراً أشار خلاله إلى أنه إثر انضمام مصر لتجمع البريكس في أغسطس 2023، تم إنشاء "وحدة تجمع البريكس" بقرار رئيس الوزراء رقم 3476 لسنة 2023، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين والمسئولين ذوي الصلة، بهدف دراسة ووضع تصور وخطة محكمة ورؤى لتحقيق التعاون البناء مع دول البريكس وتعظيم استفادة مصر من الانضمام للتجمع.