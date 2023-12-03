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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

2024 عامًا للواعظات .. الأوقاف تكشف خطتها الدعوية للعام الجديد

واعظات الأوقاف
واعظات الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف ضمن خطتها الدعوية للعام الجديد، عنونت عام 2024 عامًا للواعظات، مؤكدة أنه في سبيل تمكين المرأة من العمل الدعوي الجاد والمكثف وفق المنهج الوسطي المستنير ، ونظرًا لأهمية دور المرأة في العمل الدعوي ، وتسليطًا للضوء على دورهن وجهودهن في مجال الدعوة ، مع تكثيف برامج التأهيل الخاصة بهن.

الأوقاف 2024 عاما للواعظات

وأطلقت وزارة الأوقاف 2024 عامًا للواعظات. كما خصصت وزارة الأوقاف مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الخامس والثلاثين ليكون تحت عنوان : "تكوين الواعظات علميًا ومهاريًا ودورهن في مجال الدعوة .. الأوقاف المصرية أنموذجا".

جهود وزارة الأوقاف في خدمة القرآن الكريم ل 2023

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جهود وزارة الأوقاف في خدمة القرآن الكريم عام 2023م

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، وإكرامًا لأهل القرآن وتقديرًا لما يقومون به في خدمة كتاب الله (عز وجل) وخدمة الوطن تم إنفاق أكثر من (67) مليون جنيه على الأنشطة القرآنية خلال العام الحالي 2023م.
وفي إطار عناية واهتمام وزارة الأوقاف المصرية بالقرآن الكريم حققت وزارة الأوقاف المصرية جهودًا غير مسبوقة في خدمة القرآن الكريم خلال عام 2023م، وذلك على النحو التالي:
1.  المقارئ القرآنية
عقدت وزارة الأوقاف عدد (219076) مقرأة خلال العام 2023م، على النحو التالي : 
• مقارئ الأئمة : وتعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع  بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد (42757) مقرأة على مستوى الجمهورية .
• مقارئ الأعضاء : وعددها (847) مقرأة ، وتعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد عدد (43732) مقرأة على مستوى الجمهورية.
• مقارئ الجمهور : وعددها (2520) مقرأة ، وتعقد يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الجمعة ، تم عقد  عدد (129243) مقرأة على مستوى الجمهورية.
• المقارئ النموذجية : وعددها (25) مقرأة ، وتعقد يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد  (1350) مقرأة على مستوى الجمهورية.
• مقارئ السيدات : وعددها (5) ، وتعقد يوم السبت من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد (270) مقرأة على مستوى الجمهورية.
• مقارئ الواعظات : وعددها (35) ، وتعقد أيام الجمعة والسبت والأحد والأربعاء بعد صلاة العصر ، تم عقد عدد (1724) على مستوى الجمهورية.
2.  مجالس الإقراء
• مجالس الإقراء على كبار القراء : وعددها (18) مجلسًا ، وتعقد أيام السبت والأحد والثلاثاء والجمعة بعد صلاة الفجر ، تم عقد عدد  (900) مجلسًا على مستوى الجمهورية.
3.  مراكز التلاوة
• مراكز تلاوة القرآن الكريم وتعليم أحكام التلاوة : وعددها (14) مركزًا ، تعقد أيام السبت والاثنين والأربعاء بعد صلاة الظهر ، والجمعة قبيل الصلاة ، وقد تم عقد عدد (710) مجلسًا على مستوى الجمهورية.
4.  مكاتب التحفيظ
تم عقد عدد (102628) حلقة تحفيظ على مستوى الجمهورية ، وبيانها كالتالي :
• مكاتب التحفيظ على درجة : وعددها (158) ، وتعقد يوميًّا من الساعة 8 ص :3 عصرًا عدا الجمعة والسبت ، بواقع  (41984) حلقة تحفيظ .
• مكاتب التحفيظ بالمكافأة : وعددها (218) ، وتعقد يوميًّا في الفترة من الساعة 8ص:12ظهرًا ، ومن 2م :4م عدا الجمعة والسبت ، بواقع (60644) حلقة تحفيظ .
5. التحفيظ عن بعد
• التحفيظ عن بعد : وعدد حلقاتها (93) حلقة تحفيظ ، تعقد يوميا حسب الجدول المعد لذلك ، وتم عقد (6052) حلقة .

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