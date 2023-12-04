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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لماذا يجب أن نقرأ القرآن ؟.. 33 سرا يغفلها الكثيرون بخلاف ثواب التعبد

لماذا يجب أن نقرأ
لماذا يجب أن نقرأ القرآن ؟

لماذا يجب أن نقرأ القرآن ؟ من الأمور التي يجعلها الكثيرون الأهداف العظيمة التي من أجلها يقرأ المسلم القرآن العظيم، حيث كشف الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر بأسيوط.

لماذا يجب أن نقرأ القرآن ؟

ويسأل البعض هل قراءة القرآن تكون بقصد الثواب فقط ؟، ليجيب العالم الأزهري بأن كثيرون لا يقرأون القرآن إلاّ بقصد الثّواب والأجر، وقصر علمه عن عظيم منافع القرآن، وأنّه كلّما قرأ القرآن بنيّة نال فضلها، كما قال النّبي ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى".

وتابع: القرآن منهج حياة، والنية تجارة العلماء، فمن هذا المبدأ والمنطلق أردت أن أذكر نفسي وإخواني ببعض النوايا عند القراءة، ومنها:

1- أقرأ القرآن لأجل العلم والعمل به.

2- أقرأ القرآن بقصد الهداية من الله.

3- أقرأ القرآن بقصد مناجاة الله تعالى.

4- أقرأ القرآن بقصد الاستشفاء به من الأمراض الظاهرة والباطنة.

5- أقرأ القرآن بقصد أن يخرجني الله من الظلمات إلى النور.

6- أقرأ القرآن لأنه علاج لقسوة القلب، وفيه طمأنينة القلب، وحياة القلب، وعمارة القلب.

7- أقرأ القرآن بقصد أن القرآن مأدبة الله تعالى.

8- أقرأ القرآن حتى لا أكتب من الغافلين وأكون من الذاكرين.

9- أقرأ القرآن بقصد زيادة اليقين والإيمان بالله.

10- أقرأ القرآن بقصد الامتثال لأمر الله تعالى بالترتيل.

11- أقرأ القرآن للثواب حتى يكون لى بكل حرف 10 حسنات، والله يضاعف لمن يشاء.

12- أقرأ القرآن حتى أنال شفاعة القرآن الكريم يوم القيامة.

13- أقرأ القرآن بقصد اتباع وصية النبى ﷺ.

14- أقرأ القرآن حتى يرفعني الله به ويرفع به الأمة.

15- أقرأ القرآن حتى أرتقي في درجات الجنة، وألبس تاج الوقار، ويكسى والداي بحلتين لا تقوم لهما الدنيا.

16- أقرأ القرآن بقصد التقرب إلى الله بكلامه.

17- أقرأ القرآن حتى أكون من أهل الله وخاصته.

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لماذا يجب أن نقرأ القرآن ؟

18- أقرأ القرآن بقصد أن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.

19- أقرأ القرآن بقصد النجاة من النار ومن عذاب الله.

20- أقرأ القرآن حتى أكون في معية الله تعالى.

21- أقرأ القرآن حتى لا أرد إلى أرذل العمر.

22- أقرأ القرآن حتى يكون حجة لي لا علىّ.

23- أقرأ القرآن بقصد أن النظر في المصحف عبادة.

24- أقرأ القرآن حتى تنزل علي السكينة وتغشاني الرحمة، ويذكرني الله فيمن عنده.

25- أقرأ القرآن بقصد الحصول على الخيرية والفضل عند الله.

26- أقرأ القرآن حتى يكون ريحي طيبا.

27- أقرأ القرآن حتى لا أضل في الدنيا ولا اشقى في الآخرة.

28- أقرأ القرآن لأن الله يجلي به الأحزان، ويذهب به الهموم والغموم.

29- أقرأ القرآن ليكون أنيسي في قبري، ونورا لي على الصراط، وهادياً لي في الدنيا، وسائقاً لي إلى الجنة.

30- أقرأ القرآن ليربيني الله ويؤدبني بالأخلاق التي تحلى بها الرسول ﷺ.

31- أقرأ القرآن لأشغل نفسي بالحق حتى لا تشغلني بالباطل.

32- أقرأ القرآن لمجاهدة النفس والشيطان والهوى.

33- أقرأ القرآن ليجعل الله بيني وبين الكافرين حجاباً مستوراً يوم القيامة.

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