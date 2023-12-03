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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بحوث الثروة السمكية يدرب طلاب جامعة الزقازيق ميدانيا على الإنتاج الحيواني

صدى البلد

افتتح الدكتور رفعت محمد الجمل مدير المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية، البرنامج التدريبي الخاصة بالتدريب الميدانى للمستوى الرابع للانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى لطلبة كلية التكتولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق بمقر المعمل بالعباسة، أبوحماد شرقية.

حيث كانت المحاور الرئيسية للتدريب إدارة جودة المياه في نظم الأستزراع السمكي ، الأعلاف وتغذية الأسماك وطرق تركيب وتصنيع العلائق السمكية كذلك التدريب العملي على أخذ عينات وقياس جودة المياه واعطاء النصائح حول أخذ عينات المياه وإدارة جودة المياه في المزارع السمكية.. و طرق الصيد ومعاملات ما بعد الحصاد وكذلك تقنية البيوفلوك فى مياه المزرعة السمكية.. أحد الطرق الحديثة فى الاستزراع السمكى.

 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعليمات، د. محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع الجامعات المصرية والجهات البحثية لتدريب ونقل التكنولوجيات الحديثة للطلبة والمهتميين بالثروة السمكية فى مصر وتأكيدا على الدور الرئيسي للمعمل في تدريب وتطوير الكفاءات للمشاركة الفعالة في سوق العمل.

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