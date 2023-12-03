حليف بوتين يلتقى شي للمرة الثانية هذا العام.. تفاصيل

أفادت وسائل الإعلام الرسمية البيلاروسية، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو توجه إلى بكين اليوم الأحد، لإجراء محادثات مع الزعيم الصيني شي جين بينج، في ثاني زيارة للحليف المقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين هذا العام. حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وقالت وكالة أنباء بيلتا الحكومية إن لوكاشينكو، الذي رحبت به وسائل الإعلام الصينية الرسمية بإطلاق النار والشرفات العسكرية خلال زيارته الرسمية في الفترة من 28 فبراير إلى 2 مارس، يتوجه هذه المرة لـ"زيارة عمل".

ونقلت بيلتا عن المكتب الإعلامي للوكاشينكو قولها: "سيجري رئيس الدولة البيلاروسية ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج مفاوضات في بكين".

وأضافت: "يتضمن جدول الأعمال قضايا التجارة والتعاون الاقتصادي والاستثماري والدولي".

وبعد محادثاتهما الأولى هذا العام، قال شي إن "الصداقة بين الصين وبيلاروس لا تنكسر، ويجب على الجانبين تعزيز الثقة السياسية المتبادلة باستمرار والبقاء أصدقاء حقيقيين وشركاء جيدين لبعضهما البعض".

ويعتبر لوكاشينكو، الذي يشغل منصب رئيس بيلاروسيا منذ عام 1994 وتجاهله الغرب، أنه دعم الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022 بالسماح لموسكو باستخدام أراضيه لإطلاق الحرب. وتحافظ الصين على علاقات وثيقة مع روسيا ولم تدين أبداً حربها مع أوكرانيا.

وبعد اجتماعهما في الأول من مارس، دعا كل من لوكاشينكو وشي إلى التوصل إلى "أسرع اتفاق سلام ممكن" لأوكرانيا. لكن الحرب، التي دخلت شهرها الثاني والعشرين، لا تزال بلا نهاية في الأفق، مع عدم رغبة أي من الجانبين في التنازل للتفاوض.