بتوجيهات من شيخ الأزهر.. بيت الزكاة والصدقات يصرف إعانة عاجلة لـ«نعمة» وأبناؤها الثلاثة

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بصرف إعانة فورية عاجلة لـ «نعمة.ي» مطلَّقة، وتبلغ من العمر 44 عامًا، وتعاني من ظروف صحية تمنعها من العمل، ولديها 3 أبناء في مراحل التعليم المختلفة.

بيت الزكاة والصدقات يصرف إعانة عاجلة لـ«نعمة» وأبناؤها الثلاثة

استقبل أحد الباحثين في «بيت الزكاة والصدقات» السيدة «نعمة.ي» وتسلم منها الأوراق والتقارير الطبية لحالتها، وبعد فحص تلك الأوراق من قبل الإدارة العلاجية ببيت الزكاة والصدقات، تبين أنها تعاني من الإصابة بأورام سرطانية ولا تستطيع القيام بأي عمل في الفترة الحالية، ومن ثم وجَّه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بصرف إعانة عاجلة لها ولأولادها.

يُقدِّم بيت الزكاة والصدقات عددًا من المبادرات لإدخال السرور على أهالينا في كل أنحاء الجمهورية، كما يتبنى البيت كثيرًا من الاستجابات السريعة للاستغاثات والحالات التي يرصدها في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، التي تتطلب تدخلًا سريعًا.

جدير بالذكر أن بيت الزكاة والصدقات يُقدِّم مساعدات نقدية مباشرة للأُسَر أو الأفراد الذين لم تتوافر لهم متطلبات الحياة المعيشية، كما يقدِّم مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام، ويعمل على تيسير زواج الفتيات غير القادرات على الزواج، ويساعد في علاج المرضى، ويسدد ديون الغارمين.

أكَّد «بيت الزكاة والصدقات» أن أموال الزكاة والصدقات التي تُقدَّم طوعًا من الأفراد أو غيرهم، وكذلك التبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يتلقاها البيت توجَّه في مصارفها الشرعية، التي وردت في قول الله عز وجل: {‌إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].

صرف الإعانة الشهرية للمستحقين عن شهر ديسمبر

فيما أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر)، بدء صرف الإعانة الشهرية للمستحقين عن شهر ديسمبر 2023م، اليوم الأحد الموافق 3 من ديسمبر 2023م، من مكاتب البريد وفروع البنوك بالزيادة الجديدة التي وجه بها فضيلة الإمام الأكبر برفع الحد الأدنى لتلك الإعانة للمستحقين القدامى والجدد لمواجهة أعباء الحياة، والتي تم تطبيقها منذ نوفمبر الماضي.

وأشار «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له أمس السبت 2 من ديسمبر 2023م إلى أن الإعانات الشهرية تندرج ضمن برنامج (سند) لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها، كما يقدم البيت مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة الأيتام وتيسير الزواج وعلاج المرضى الذين لا يستطيعون الحصول على خدمات علاجية أو ليس لديهم تأمين صحي.

وأضاف البيان أن بيت الزكاة والصدقات يتبنى العديد من المبادرات التنموية لإدخال السرور على أهالينا في كل أنحاء الجمهورية، فضلًا عن الاستجابات السريعة والفورية للاستغاثات والحالات التي يرصدها البيت في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، التي تتطلب تدخلًا عاجلًا.

وأكَّد «بيت الزكاة والصدقات المصري» حرصه على صرف أموال الزكاة والصدقات التي تُقدَّم طوعًا من الأفراد أو غيرهم، وكذلك التبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يتلقاها البيت - في مصارفها الشرعية، التي وردت في قول الله عز وجل: {‌إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].