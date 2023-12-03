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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جيب افنجر 2024 تظهر رسميًا بهذه المواصفات |شاهد

مواصفات جيب افنجر
مواصفات جيب افنجر موديل 2024

كشفت شركة جيب عن مواصفات سياراتها الجديدة جيب افنجر موديل 2024 ، وتحتوي جيب افنجر علي العديد من مستويات الرفاهية، بالإضافة الي احتوائها علي الكثير من التكنولوجيات المتطورة ، ويمكن لـ جيب افنجر أن تقوم بقطع مسافة تصل الي 600 كم/ساعة .

مقصورة مواصفات جيب افنجر موديل 2024

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- مواصفات جيب افنجر موديل 2024 :

مواصفات جيب افنجر موديل 2024

تحتوي سيارة جيب افنجر موديل 2024 علي العديد من المميزات منها، سقف سكاي المفتوح، ومقعد للسائق مدعوم بوظيفة التدليك، وكسوه مقاعدها من الجلد الفاخر، وجنوط معدنية مقاس 16 بوصة، ومصابيح أمامية LED كاملة، ومجموعة من مميزات الأمان .

مواصفات جيب افنجر موديل 2024

زودت جيب افنجر موديل 2024 بنظام للتحكم في التكيف ، وأرضية شحن قابلة للتعديل، وإضاءة محيطية متعددة الألوان، ونظام دخول بدون مفتاح عن بُعد .

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