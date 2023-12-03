أول طريق لشحن السيارات لاسلكياً | فيديو

اعلنت الولايات المتحدة عن افتتاح أول طريق بـ مدينة ديترويت يمكنه القيام بشحن بطاريات السيارات عند السير عليه ،ويصل طول الطريق المضاف به التكنلوجية الحديثة الي 40 كم فقط ، وتم تطبيق تكنلوجيا شحن السيارات الكهربائية علية تمهيدا لنشرة بباقي أنحاء المدن.

أول طريق لشحن السيارات لاسلكياً

يحتوي الطريق الجديد علي أسلاك نحاسية محاطة بالمطاط، يمكنها بطاريات السيارات الكهربائية بشكل لاسلكي، وسيتم استخدام ذلك النوع من الطرق لخفض أحجام البطاريات وتسهيل عملية الشحن أثناء القيادة بدون الحاجة للتوقف لفترات طويلة في محطة شحن البطاريات .

أول طريق لشحن السيارات لاسلكياً

وبالفعل تم تجربة الطريق من خلال سيارة فورد إي ترانزيت الكهربائية التي تمكنت من شحن بطاريتها بمعدل يصل الي 16 كيلووات أثناء قيادتها بسرعة 14 كم\ساعه على الطريق.

أول طريق لشحن السيارات لاسلكياً



ويتم تركيب جهاز خاص لاستقبال وتكثيف موجات الشحن المنبعثة من الطريق إلى البطارية، من اجل القيام بشحنها بسهولة ، وتكلفة مثل هذه الطرق مكلفة للغاية حيث وصلت تكلفة الطريق الي 6 مليون دولار .