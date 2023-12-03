عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا

الاهلي
الاهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة جديدة له في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد التعادل مع يانج أفريكانز.

ووقع الأهلي في فخ التعادل الإيجابي أمام يانج أفريكانز بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم، على ملعب بنجامين مكابا في دار السلام بتنزانيا في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

أول قرار من كولر بعد تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز

تعليق مثير من فرج عامر عن الأهلي بعد مباراة يانج أفريكانز

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد، يوم الجمعة المقبل الموافق 8 ديسمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية.

ويلعب الأهلي في المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، رفقة شباب بلوزداد الجزائري ويانج إفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

الأهلى دوري ابطال افريقيا يانج أفريكانز تنزانيا شباب بلوزداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل غير متوقع.. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

بيلعبوا من غير نِفس وضيعوا 3 نقط.. جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

قرار رسمي بمنع ريهام سعيد من الظهور على الشاشة.. الأسباب والتفاصيل

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في السوق الموازية.. وهذا هو سعر الصرف الآن

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد نزول قوي.. وعيار 21 الأن مفاجأة

طالبة المطرية ضاع شرفها.. والد الضحية: المتهم عمل عملته بعد الامتحان و"بنتي" حامل

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. الموعد والتفاصيل

موضوعات متعلقة

تعليق مثير من فرج عامر عن الأهلي بعد مباراة يانج أفريكانز

أبطال أفريقيا |النجم الساحلي يخسر بثنائية أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي

بهدف من أسيك ميموزا الإيفوري|الوداد المغربي يتلقى الهزيمة التانية بدوري أبطال أفريقيا

الزمالك يفوز على الصيد في دوري الكرة الطائرة

تعليق صادم من نبيل الحلفاوي على أحداث مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

ينقصه الكثير| تعليق مثير من فرج عامر بعد تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز

معتمد جمال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سوار الغيني في الكونفدرالية

بعد التعادل أمام يانج أفريكانز.. شوبير يطرح سؤالًا لجماهير الأهلي عبر الفيسبوك

ترشيحاتنا

وزير الداخلية لنظيره الفيتنامى: تضافر الجهود لمُحاصرة الظواهر الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة

عمدة كييف: زيلينسكي يدفع ثمن أخطائه

وزير مالية الاحتلال يعتزم تقديم تحديث الميزانية في الكنيست غدا

إقبال كثيف من المصريين بأوروبا على التصويت في الانتخابات الرئاسية رغم برودة الطقس

دعاء المغرب وأسراره.. يستجيبه الله في 5 أوقات لا يعرفها كثيرون

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافاً لـ حزب الله في لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

42 متنزّها في عداد المفقودين.. شاهد ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا

وزير الدفاع يلتقى نظيره بجمهورية جنوب السودان

حظر السفر إلى هناك| مرض بالصين سريع الانتشار.. وبكين ترفع الإجراءات الاحترازية

طريقة تحضير الفراخ بصوص الثوم والليمون

فيديو

مخطط شيطاني.. خطة إسرائيلية أمريكية لتوريط مصر و3 دول في غزة | فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره بجمهورية جنوب السودان

300 جنيه|سعر الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 مفاجأة (فيديو)

خناقة مع جوزها.. سيدة تحقن أولادها الـ 3 بالأنسولين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

شيماء جاد الرب راغب

شيماء جاد الرب راغب تكتب: أكثر الأمراض رعبا.. الفصام «ألشيزوفري»

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ