موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة جديدة له في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد التعادل مع يانج أفريكانز.

ووقع الأهلي في فخ التعادل الإيجابي أمام يانج أفريكانز بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم، على ملعب بنجامين مكابا في دار السلام بتنزانيا في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد، يوم الجمعة المقبل الموافق 8 ديسمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية.

ويلعب الأهلي في المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، رفقة شباب بلوزداد الجزائري ويانج إفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.