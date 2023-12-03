مفيدة شيحة تطالب بقانون يضمن حقوق المرأة في المساواة بالرجل أثناء العمل

رصدت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، أهم مطالب المرأة المصرية من الرئيس القادم لجمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية الحالية.

وقالت مفيدة شيحة، إن المرأة المصرية حققت كثير مم مطالبها فب عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعة انه لدى طلب لصالح المرأة المصرية، وبالنسبة ليا انا اريد من الرئيس القادم المساواة في العمل والحصول على كافة الحقوق المادية والترقية والحكم بالعمل وليس باني سيدة أو رجل.



وتابعت : نريد قانون يضمن هذا الأمر، ويحقق المساواة بين الرجل والمرأة في كل تفاصيل العمل من المقابل المادي إلى كل شيء، والأفضل يكون على اساس العمل وما يقدم من أداء في العمل.

