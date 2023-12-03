رئيس منتدى "دراية": مصر صاحبة الريادة في تقديم الدعم الانساني لشعوب العالم

أصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية”، تقريرا، رصد من خلاله أبرز محطات الدبلوماسية الإنسانية المصرية في الفترة من 2014 حتى 2023، والتي باتت أحد أهم ملامح الدبلوماسية التي تنتهجها الدولة المصرية الحديثة في علاقاتها الدولية، وتستهدف من خلالها في المقام الأول، بناء السلم والأمن العالميين، وحماية الإنسان وتأمين احتياجاته، لا سيما وقت الأزمات والمحن التي تمر بها شعوب العالم.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى "دراية"، إلى أن الدولة المصرية لها باع كبير قديما وحديثا في تقديم المساعدات الإنسانية للشعوب المنكوبة فى جميع دول العالم، فالتاريخ الإنساني يشهد لمصر بالريادة فى مجال الدعم والإغاثة لمختلف شعوب العالم، والتي أبرزت الوجود الإقليمي والدولي للدولة المصرية وساهمت بصورة مباشرة فى بناء صورة ذهنية داخلية وخارجية عن مصر كدولة رائدة فى مجال المساعدات الإنسانية.

وأكد "هاشم" أن مصر بنهجها الدبلوماسي الإنساني تحرص على تقديم كافة سبل الإغاثة والمدد والمساعدة لكافة دول العالم في محيطها العربي والإقليمي والدولي وبخاصة فى أوقات المحن والأزمات، فعلى المستوى العربي تعد دولة السودان الشقيقة أكثر الدول استقبالاً للمساعدات الإنسانية المصرية، ففي أبريل من العام الجاري 2023 وأثناء الأزمة السودانية السياسية الأخيرة سارعت الدولة المصرية لتهدئة الأوضاع وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوداني.

وأوضح أن القيادة المصرية وجهت بإرسال طائرتي نقل عسكريتين إلى مطار بورتسودان محملتين بأطنان من الشحنات الطبية، بالإضافة إلى سفينة إمداد أخرى تابعة للقوات البحرية المصرية والتي وصلت إلى ميناء بورتسودان ومحملة بمئات الأطنان من المواد الغذائية والإعاشية والمستلزمات الطبية، إلى جانب الجسر البري الذي سيرته مصر بكافة أشكال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء السودانيين أثناء أزمة السيول التي يتعرضون إليها سنوياً.

ونوه بأن مصر أرسلت المساعدات الصحية أيضا؛ لمواجهة تداعيات جائحة كورونا ومرض الملاريا، حيث وجهت أكثر من 182.5 طن من المساعدات الطبية إلى السودان، تشتمل على نحو 21.5 طن ألبان أطفال، و161 طنا من الأدوية بكافة أنواعها، ومحاليل، ومستلزمات طبية وجراحية ووقائية، هذا وتقدم مصر نحو 10 منح دراسية سنوًيا للأطباء السودانيين ضمن برنامج الزمالة المصرية، كما أتاحت بروتوكولات عالج فيروس “سي” للجانب السوداني للاستفادة منها، وتم تفعيل نظم الترصد والتحكم للأوبئة بين البلدين.