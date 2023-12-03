أسهل طريقة للانتظام في الصلاة والتغلب على الكسل

الصلاة فريضة على كل المسلمين فهي من العبادات والطاعات التي لا تسقط عن الإنسان بأي عذر، ويعاني البعض من الكسل عند أداء الصلاة، ويسألون عن أسهل طريقة للإنتظام فى الصلاة والتغلب على الكسل؟".

الصلاة لا تحتاج لدعاء حتى ننتظم فى الصلاة، ولكنها تحتاج لهمة ونشاط، والصلاة نور، فعلى كل إنسان مجرد سماعه للأذان أن يترك ما في يده ويذهب ليلبي نداء الملك.

أسهل طريقة للإنتظام فى الصلاة والتغلب على الكسل

وعلى كل انسان ان يستشعر ان آخر أذان يؤذن جاي بعده ملك الموت فى أي لحظة، فأى انسان فى الدنيا يموت بين صلاتين مش فلسفة، يموت بعد صلاة الظهر او بعد العصر او بعد المغرب او العشاء او الفجر، فعندما يكون الإنسان محافظ على الصلاة ويموت ويغسل ويكفن تأتي الملائكة ليقعدوه فيقول لهم اديرون لأصلي فيقولون انت قد مُت ولا يوجد صلاة فينادي منادي من قبل الواحد الديان دعوا عبدي يستريح من عناء الدنيا اشهدكم يا ملائكتي انى غفرت لعبدي".

فيجب علينا عندما ندخل للصلاة أن نكون فى همة ونشاط، لأن الشيطان يأتي للإنسان وقت الصلاة ويوسوس له ليفقده تركيزه، ويبدأ يشغل باله هيأكل ايه هيعمل ايه فى المذاكرة هيكلم مين بعدما ينتهى، فمن رحمة ربنا بينا يقول فى سورة الماعون {فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ}، تخيل لو ربنا قال “فى صلاتهم ساهون” كنا كلنا دخلنا النار عشان كدا لازم تستعيذ بالله من الشيطان ويكون عندك همة ونشاط للصلاة.

فالمبادرة لأداء الصلاة فور سماع الأذان، هي أفضل الطرق للتغلب على التكاسل عن الصلاة، فمع الوقت سيسهل على الشخص أداء الصلاة ، وبالتعود سيزول التكاسل عنها، فلا يوجد اختراع يجعل الشخص يقوم للصلاة رغمًا عنه، وإنما لابد أن يكون بداخله وازع داخلي ودعوة من نفسه، وبالتعود.

ولا بد على الإنسان أن يعود نفسه ويعاهدها على الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى وأداء العبادات والطاعات قدر المستطاع واجتناب نواهيه.

أسهل طريقة للإنتظام فى الصلاة والتغلب على الكسل

1-بالصدقة

2-الاستغفار

3-بر الوالدين.

فمتى وجدت من جسدك فتورا فافتح لنفسك بابا آخر إلى الطاعات الأخرى كمساعدة إنسان وإغاثة ملهوف وصدقة خفية، وهدية للأم أو للأب تفرحهما، لا تدع نفسك عاطلا عن العمل للجنة، ولو بسقيا قطة.

دعاء للتغلب على الكسل فى الصلاة

((اللهم اعنى على ذكرك وشكرك وحسن عباتك ))

((ربي لا تجعلنى محروماً ولا شقياً ولا عاصياً ولا مكروهاً))

فعن أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ وَالهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ» أخرجه البخاري في "صحيحه".

دعاء لعلاج الكسل

عن أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ وَالهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ» أخرجه البخاري في "صحيحه".