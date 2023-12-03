ثلوج استثنائية.. شاهد تجمد طائرة في مطار ميونخ بألمانيا

نتيجة تساقط الثلوج بكثافة استثنائية، أظهر مقطع فيديو تجمد طائرة في مطار ميونيخ الدولي، جنوبي ألمانيا.

وظهرت الطائرة في مقطع الفيديو مرفوعة لأعلى بينما جسدها ملتصقًا في الأرض وسط الثلوج الكثيفة.

وتسبب تساقط الثلوج في بافاريا جنوبي ألمانيا في شل الحركة، وخصوصا في عاصمة المقاطعة ميونيخ.

وأعلن مطار ميونيخ تعليق رحلاته بسبب استمرار تساقط الثلوج، إضافة إلى تعطل السكك الحديد، السبت.

وأكد متحدث باسم المطار لـ"فرانس برس" تأثر مئات الرحلات الجوية.

https://twitter.com/ExtinctionR/status/1731258585487684044

ألمانيا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن أكثر من 40 سنتمترا من الثلوج تساقطت في ميونيخ خلال ليل الجمعة.

ودعت هيئة الأرصاد الألمانية السكان إلى البقاء في منازلهم حفاظا على سلامتهم.

ونصحت شرطة المدينة خصوصا بـ"تجنب التنقل غير الضروري، وعدم استخدام السيارة إلا للضرورة القصوى".

وأدت الأحوال الجوية إلى تعطيل حركة القطارات على نطاق واسع.

وقالت شركة السكك الحديدية "دويتشه بان"، إن محطة ميونيخ المركزية غير قادرة على العمل حاليًا.

وفي أماكن أخرى من جنوب ألمانيا، نبهت “دويتشه” بإنه يتوقع أيضا أن تلغى أو تتأخر رحلات قطارات، كما قد تستمر الاضطربات.