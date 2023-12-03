أول تعليق من الحوثيين بعد استهداف سفينتين إسرائيليتين قرب سواحل اليمن

أعلن المتحدث العسكري بإسم جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، يحيي السريع، اليوم الأحد، تنفيذ عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين عند باب المندب.

وأوضح السريع، أن “القوات البحرية مستمرة في استهداف السفن الإسرائيلية حتى يتوقف العدوان على غزة”.

ولفت إلي أن “القوة البحرية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة حتى يتوقف العدوان على غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن “السفينة التي تعرضت لضرر بالغ في البحر الأحمر مملوكة لبريطانيا ولا علاقة لها بإسرائيل”.

واضافت أن “السفينة التي تعرضت لأضرار طفيفة بالبحر الأحمر مؤجرة لشركة ملكيتها إسرائيلية جزئيا”.