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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من الحوثيين بعد استهداف سفينتين إسرائيليتين قرب سواحل اليمن

أرشيفية
أرشيفية

أعلن المتحدث العسكري بإسم جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، يحيي السريع، اليوم الأحد، تنفيذ عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين عند باب المندب.

وأوضح السريع، أن “القوات البحرية مستمرة في استهداف السفن الإسرائيلية حتى يتوقف العدوان على غزة”.

ولفت إلي أن “القوة البحرية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة حتى يتوقف العدوان على غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن  “السفينة التي تعرضت لضرر بالغ في البحر الأحمر مملوكة لبريطانيا ولا علاقة لها بإسرائيل”.

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واضافت أن “السفينة التي تعرضت لأضرار طفيفة بالبحر الأحمر مؤجرة لشركة ملكيتها إسرائيلية جزئيا”.

الحوثيين باب المندب اليمن غزة إسرائيل

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