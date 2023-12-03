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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شاب وإصابة اثنين بالاختناق بسبب تسرب غاز داخل شقة في المنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

لقى شاب مصرعه خنقاً وأصيب 2 آخران نتيجة تسرب غاز داخل شقة سكنية في مدينة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطاراً من بندر المنيا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بمصرع شاب واصابة 2 من أشقائه بالاختناق بسبب تسرب الغاز بمنزلهم فى شقة بمدينة المنيا.

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وبالانتقال والفحص تبين مصرع “ خ. ن” 18سنة، وإصابة 2 آخرين من إحدي قري مركز سمالوط ويسكنون فى مدينة المنيا لظروف عملهم، متأثرين بالاختناق اثناء النوم نتيجة تسرب الغاز من أسطوانة البوتاجاز،  فى مسكنهم بشقة فى مدينة المنيا.

تم التحفظ على جثة المتوفي بمشرحة المستشفي المنيا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، وبعرضهما على مفتش الصحة أقر بعدم وجود شبهة جنائية، فصرحت النيابة بالدفن.
 

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