استبعاد نجم اتحاد جدة من مواجهة سبهان أصفهان في دوري أبطال آسيا

استبعد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب اتحاد جدة السعودي، البرازيلي إيجور كورونادو، من قائمة الأجانب؛ استعدادا لمباراة سباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا.

ويستضيف الاتحاد، سبهان أصفهان، مساء غد الإثنين، في ختام منافسات المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا، علما بأن الفريق السعودي ضَمَن تأهله للأدوار الإقصائية، لكنه يلعب من أجل تأكيد الصدارة.

ويتصدر الاتحاد المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، فيما يأتي سبهان في المركز الثاني بفارق نقطتين.

واستبعد جاياردو البرازيلي إيجور كورونادو من قائمة المحترفين الخمسة المسموح بهم في قائمة كل مباراة بدوري أبطال آسيا.

وفي المقابل، كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن جاياردو اختار الخماسي "المصري أحمد حجازي، والبرازيليين فابينيو وفيليبي لويز، والبرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، والمغربي عبد الرزاق حمد الله".

وقال جاياردو في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إنه سيعتمد على حجازي بشكل أساسي في المباراة، ليعود المدافع المصري للظهور بقميص العميد بعد غياب منذ نهاية الموسم الماضي بسبب إصابة الرباط الصليبي.

واستبعد جاياردو حارس المرمى البرازيلي مارسيلو جروهي، حيث سيعتمد على السعودي المخضرم عبد الله المعيوف.

وخرج من حسابات المدرب الأرجنتيني الثلاثي كريم بنزيما، ونجولو كانتي، ورومارينيو بسبب الإصابة.